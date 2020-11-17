Konya’da 692 bin 476 tablet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

Konya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisinin çalışmalarında 692 bin 476 tablet kaçak tıbbi ilaç ile 85 adet gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. KOM Şubesi ekipleri, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamındaki suçlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında merkez Meram ilçesinde 2 kişinin ikametinde ve aracında arama yaptı. Aramalarda, 692 bin 476 tablet kaçak tıbbi ilaç ve 85 adet gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi. Şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.

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