Bisiklet şehrinde otobüs, minibüs ve ağır vasıta şoförleri empati için pedal çevirdi 

Bisiklet şehri Konya´da bisiklet sürücülerinin trafikte yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılması için otobüs, minibüs ve ağır vasıta şoförlerine empati eğitimi verildi. Trafikte sürücülerin bisikletlilere daha saygılı davranmalarını arzu ettiklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bisiklet kullanan vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu söyledi. Eğitimlere katılan şoförler ise bundan sonra trafikte bisikletlilere karşı daha dikkatli ve duyarlı olacaklarını ifade etti.

550 kilometre ile Türkiye´nin en uzun bisiklet yoluna sahip ve en yoğun bisiklet kullanılan şehri olan Konya´da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet sürücülerinin trafikte daha rahat bisiklet kullanmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda otobüs, minibüs ve ağır vasıta şoförlerinin kendilerini bisiklet sürücülerinin yerine koymaları ve bisikletlilerin trafikte yaşadığı zorlukları daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliğinde empati eğitimleri gerçekleştirdi.

ŞOFÖRLER YÜKSEK SESTEN KORKTU

Verilen eğitimde şoförler, yol kenarındaki aparatlara koyulan bisikletler üzerinde pedal çevirdi. Bu sırada çok yakınlarından hızla geçen araçların yoğun korna seslerine maruz bırakılan şoförler irkilerek, trafikte bir an için kendilerini bisikletlilerin yerine koydu ve yaşadıkları zorluğu gördü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, bir taraftan bisiklet altyapısını güçlendirdiklerini, bir taraftan da farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Konya´da 550 kilometre bisiklet yolu inşa edildiğinin altını çizen Altay, 2023´e kadar 82,5 kilometre daha bisiklet yolu inşa ederek Konya´nın Türkiye´deki birinciliğini perçinlemek istediklerini dile getirdi.

`BİSİKLETLİ VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ´

Başkan Uğur İbrahim Altay, "Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförleri ve ağır vasıta şoförlerinin tamamı bu eğitime katılıyor. Burada amaç trafikte bisiklet kullanıcılarının ne hissettiklerini ağır vasıta şoförlerimizin bizzat yaşayarak öğrenmeleri. Böylece onların trafikte bisiklet sürücülerine daha saygılı davranmalarını arzu ediyoruz. Esnaf Odaları Birliğimiz ve Konya Minibüsçüler Odasıyla birlikte bu projeyi yürütüyoruz. Öncelikli hedefimiz otobüs, ağır vasıta ve minibüs şoförlerinin bu eğitimi alması. İnşallah ilerleyen süreçte Türkiye´de ehliyet alacak herkes bu eğitimden geçer. Çünkü bisikletli vatandaşlarımızın trafikte can güvenliği her şeyden önemli." dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ise, "İnşallah Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu eğitimler Türkiye´de yaygınlaşır. Büyükşehir Belediye Başkanımıza böyle bir projeyi hayata geçirmesinden ve Konya´yı bisiklet şehri haline getirmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

