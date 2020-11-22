İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçının ardından


İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA) Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'un sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça iyi başlamadıklarını ve ilk 25 dakikada rakibin baskısı nedeniyle oyun kuramadıklarını belirtti.
İSMAİL KARTAL: BASKI VE PRESLE DENGELERİNİ BOZDUK
Karşılaşmanın 30'uncu dakikasından sonra oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını ifade eden Kartal, ''İkinci yarı oyunun sistemini değiştirdik. Baskı ve presle dengelerini bozduk. Kendi alanlarından çıkmasına izin vermedik ve gol geldi. Daha sonra iki oyuncu daha aldık. Maçı kazanmak için iki hücumcuyu dahil ettik. Doğru zamanı bekledik ve bu iki değişiklikle ikinci yarı kazanma iradesiyle maçı kazanmasını bildik. Bütün istatistiklerde rakibin çok çok üstündeyiz. Bu galibiyet için verdiğim görevi yerine getiren oyuncularımı tebrik ve teşekkür ederim. Bu galibiyeti SMA hastası Ali bebeğe ve tüm SMA hastalarına armağan ediyorum'' diye konuştu.
İRFAN BUZ: ÇOK FAZLA HAMLE ŞANSIMIZ OLMADI
Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz ise eksik futbolcularla sahaya çıktıklarını hatırlatarak, bunun bir mazeret olamayacağını söyledi. Eksik oyunculara rağmen sahada kendi oyunlarını oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Buz, maçın ilk yarısında baskı kurup golü bulduklarını, daha sonra oyunun ev sahibi takıma dönmesi üzerine çok fazla hamle şanslarının olmadığını ve net pozisyonlara giremediklerini kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İsmail Kartal açıklama
İrfan Buz açıklamaDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2020-11-22 18:50:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: 2-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: 2-1
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Otobüsten iner inmez uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Otobüsten iner inmez uyuşturucu ile yakalandı
Beyşehir Gölü Milli Parkı sonbaharda doğa tutkunlarını hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü Milli Parkı sonbaharda doğa ...
Konya'da 15 gün süreyle toplu etkinlikler yasaklandı
YEREL HABERLER Konya'da 15 gün süreyle toplu etkinlikler yasaklandı
Beyşehir Gölü kuş cennetine döndü
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü kuş cennetine döndü
KOMEK kursiyerlerinden Arakan’a su kuyusu
YEREL HABERLER KOMEK kursiyerlerinden Arakan’a su kuyusu
2020 yeni parklar ve yeşil alanlarda Meram için atılım yılı oldu
YEREL HABERLER 2020 yeni parklar ve yeşil alanlarda Meram için ...
Konya Büyükşehir 700 bin metrekare araziyi üretime ve ekonomiye kazandırıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir 700 bin metrekare araziyi üretime ve ...
Çocuk yaşta obez olanlar gençliklerinde kalp ve tansiyon hastalığına yatkın olabiliyor
YEREL HABERLER Çocuk yaşta obez olanlar gençliklerinde kalp ve ...
Selçuklu Belediyesi kendi elektriğini üretmeye başladı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi kendi elektriğini üretmeye ...
OSBÜK Başkanı Kütükcü: “Türkiye’nin geleceği OSB’lerde”
YEREL HABERLER OSBÜK Başkanı Kütükcü: “Türkiye’nin geleceği ...
Başkan Karabacak: “Hükümetten esnaf paketi bekliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “Hükümetten esnaf paketi ...
Konya'da cadde meydanlarda sessizlik
YEREL HABERLER Konya'da cadde meydanlarda sessizlik
Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yasa dışı bahisçilerin 100 milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu, 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahisçilerin 100 milyon TL'lik mal ...
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı ...
Beyşehir’in tarihi değerleri ele alındı
YEREL HABERLER Beyşehir’in tarihi değerleri ele alındı
Konya’da apartman boşluğunda şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Konya’da apartman boşluğunda şüpheli ölüm
Konya'da TSK ve İngiltere savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Konya'da TSK ve İngiltere savaş uçakları eğitim uçuşu ...
Levyeli saldırgan: Selektör yapınca sinirlendim
YEREL HABERLER Levyeli saldırgan: Selektör yapınca sinirlendim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X