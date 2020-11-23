Akşehir Belediyesi’nden ‘Sıfır Atık Projesi’nde bir ilk daha

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek devam ediyor.

Akşehir Belediyesi ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında önemli çalışmaları bir bir hayata geçiriyor. Geçtiğimiz haftalarda 1.Sınıf Atık Getirme Merkezinin temelleri atılmıştı. Bu hafta ise çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına Akşehir’e 6 Adet Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırıldı. Şehrin 6 bölgesine hitap edecek çevre dostu Mobil Atık Getirme Merkezleriyle çöpler kaynağında ayrıştırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyemizce 6 adet Mobil Atık Getirme Merkezi aldık. Mobil Atık Getirme Merkezi ile; kaynağında ayrı toplanan kağıt, pil, metal, cam, bitkisel atık yağ ve plastik gibi atıkları Mobil Atık Merkezlerinde toplayıp buradan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine göndereceğiz. Mobil Atık Getirme Merkezlerimiz İstasyon Caddesi Zafer Kavşağı, 24 Ağustos Bulvarı, Yarenler Mahallesi Küçük Ağa Caddesi başlangıcı, Cumhuriyet Meydanı’nda, Gazi Mahallesi Gazi Pazar Alanı önünde ve İmaret Cami önünde olmak üzere 6 yere Mobil Atık Getirme Merkezi konuşlandırdık. Bu sayede hemşehrilerimizin hem geri dönüşüm ve ekonomiye, hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamalarını istiyoruz. Adı gibi bir Akşehir için; Geleceğini Düşün, Çevreni koru diyoruz” diye konuştu.

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