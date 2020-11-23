Konya’da 7 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 bin 620 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü kent genelinde çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışmalarında 7 bin 620 uyuşturucu hap maddesi yakalandı, 6 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Çalışmalarda hırsızlık, fuhuş, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan aranan toplam 180 şahıs da yakalandı.

Öte yandan, çalışmalarda Covid19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 142 kişiye, ayrıca sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 236 şahsa işlem yapıldı, 2 iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatılarak iş yerleri faaliyetten men edildi.

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