Ereğli’de kaçak içki ele geçirildi

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Konya’nın Ereğli ilçesinde, bir şahsın evinden yapılan aramada 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K. isimli şahsın kaçak alkol satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, şahsın evinde yapılan aramalarda çeşitli markalarda kaçak 13 litre kaçak viski ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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