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Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: “Evde kalmak e-ticareti artırdı”

İHA

Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: “Evde kalmak e-ticareti artırdı”

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram, “Daha önce hiç online alışveriş yapmamış veya güven sorunu nedeni ile uzak duran bireyler pandemi sürecinde alternatif olmadığı için online alışverişe yöneldiler veya yönelmek zorunda kaldılar” dedi.
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram, COVID19 salgınının tüketici davranışlarına etkisini değerlendirdi.

“Sosyal uzaklaşma eticarete yansıdı”
Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram, tüketicilerin satın alma davranışlarının geleneksel alışveriş alanlarından online kanallara kaydığını belirterek, “Daha önce hiç online alışveriş yapmamış veya güven sorunu nedeni ile uzak duran bireyler dahi pandemi sürecinde alternatif olmadığı için online alışverişe yöneldiler veya yönelmek zorunda kaldılar.” ifadelerine yer verdi. Türkiye bağlamında, sosyal uzaklaşma ve evde kalmanın eticareti artırdığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Bayram, Ticaret Bakanlığı’nın rakamlarına istinaden, 2019 yılının aynı dönemlerine göre 2020 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında online gıda ve süpermarket ürün satışlarının yüzde 420, ev temizliği, ev aletleri, çocuk bakımı gibi ürün gruplarının online satışlarının ise sırası ile yüzde 169, yüzde 102 ve yüzde 86 artış gösterdiğini söyledi. Konaklama, seyahat ve havayollarının online satışlarında düşüş yaşandığını vurgulayan Bayram, “Konaklama sektörü 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 80 oranında küçüldü. Seyahat ve ulaşım sektöründe ise yüzde 76 oranında düşüş yaşandı. Ayrıca havacılık sektörüne yönelik online satışlar yüzde 75'e geriledi” dedi.

“Pandemi, eticaretin gelişimini en az 3 yıl öne çekti”
Pandeminin eticaret üzerindeki etkilerini araştıran Bayram, “Yapılan çalışmalar gösteriyor ki; Covid19, eticaretin gelişimini hızlandırmış ve gelişimini en az üç yıl öne çekmiştir. Bunun sebebi de eticaret tarihinde ilk kez, tüketicilerin online alışverişten başka alternatifinin olmaması olarak gösterilmiştir. Ayrıca, bu oluşan yeni alışkanlıkların Covid19 sonrası da devam edeceğinin altı çizilmektedir” şeklinde konuştu.
Bayram, “Türkiye'de kamu ve özel sektörde asgari personel ile iş yapılması, eğitimin uzaktan eğitime dönüştürülmesi gibi temel tedbirler alınarak vatandaşların evde kalması konusunda birçok karar alınmış ve düzenlemeler yapılmıştır. Alınan tedbirler kapsamında daha çok evde vakit geçirecek tüketiciler, online sipariş oluşturmayı ve ihtiyaçlarını internet üzerinden eve teslim şeklinde çözmeyi tercih etmişlerdir” diyerek sosyal mesafe ve hareket kontrolünün çevrimiçi alışverişin artmasına neden olduğunu anlattı.
Bayram, “Çevrimiçi alışverişin temel avantajları arasında zaman, konum ve ürün çeşitliliği açısından daha fazla esneklik yer almaktadır. Covid19 salgını bildiğimiz dünyayı, temelden değiştirdi. İnsanlar farklı yaşıyor, farklı satın alıyor ve birçok yönden farklı düşünüyor. Dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler ürünlere ve markalara yeni bir mercekten bakıyor. Virüs, tüketim malları endüstrisini gerçek zamanlı olarak yeniden şekillendiriyor ve sadece haftalar içinde uzun vadeli temeldeki eğilimleri hızlandırıyor. Araştırma, şimdi oluşan yeni alışkanlıkların bu krizin ötesine geçerek insanların neye değer verdiğini, nasıl ve nerede alışveriş yaptıklarını, nasıl yaşadıklarını ve çalıştıklarını kalıcı olarak değiştireceğini gösteriyor” diyerek tüketicilerin, online alışverişe adaptasyonlarının Covid19’dan sonra bitmesi veya azalmasının muhtemel olmadığını belirtti.

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