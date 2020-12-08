Konya’da midibüs devrildi: 12 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Karapınar ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karapınar Emirgazi Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirgazi ilçesinden Karapınar yönüne seyir halinde olan C.Y. idaresindeki 42 ELG 39 plakalı Isuzu marka midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, midibüste bulunan toplam 12 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.