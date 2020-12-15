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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

İHA

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamı oldukları tespit edilen 4'ü kamu çalışanı olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan örgüt üyelerini ardışık arama yöntemi ile aradığı ve örgüt mahrem imamı oldukları tespit edilen 4’ü kamu çalışanı olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında soruşturma
başlatıldı. Konya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği, firari şahıslar hakkında arama, elkoyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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