Kulu'da Covid-19 denetimleri sürüyor

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Konya'nın Kulu ilçesinde Covid19 ile mücadele kapsamında polisin denetimleri sürüyor.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri, Covid19 ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Kulu Ankara ve Konya yol güzergahlarında yapılan kontrollerde araçlar ve sürücüler denetlendi. Maske ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilip edilmediğini kontrol eden polis, ekipleri kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı. Yapılan GBT sorgularında çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslarda yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

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