Yardımlaşma derneğini eğlence mekanına çevirmişler

Konya'da Covid19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, yardımlaşma ve dayanışma derneğinin eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Belgesiz alkol sunumu, canlı müzik ve tütün tüketiminin yapıldığı iş yeri mühürlenirken, sorumlusu hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid19 ile mücadele kapsamında kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Dün saat 22.20 sıralarında sokağa çıkma yasağına rağmen bir iş yerinin açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Paşa Sokak'ta bulunan Fahri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede derneğin amacı dışında kullanıldığını tespit etti. Dernek çatısı altında eğlence mekanına dönüştürülen iş yerinde izin belgesi olmamasına rağmen alkol sunumu yapıldığı, izinsiz tütün tüketimine izin verildiği ve belgesiz canlı müzik yayını yapıldığı belirlendi. İş yerinde izin belgesiz çalışan 13 kişiye işlem yapılırken, 19 kişiye de sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten tutanak tutuldu. İş yeri sorumlusu Fahri V., nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla hakkında işlem yapılmak polis merkezine teslim edildi. Amacı dışında faaliyet gösteren ve izinsiz lokal haline getirilen dernek ise mühürlendi.

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