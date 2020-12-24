Akşehir Taş Eserler Müzesi törenle açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir Taş Eserler Müzesi törenle açıldı

İHA

Akşehir Taş Eserler Müzesi törenle açıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde restorasyonu tamamlanan Taş Eserler Müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da videokonferans bağlantısıyla katıldığı törenle açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akşehir’deki müze ile ilgili olarak video konferans sistemi ile yaptığı konuşmada, “Akşehir Taş Eserler Müzesi, Selçuklu döneminden kalma, 770 yıllık geçmişe sahip, medrese, türbe, imaret, çeşmeden oluşan bir dönem darüşşifa olarak da muazzam bir tarih hazinesidir. Bu Taş Medresede ayrıca Akşehir ve çevresindeki keşfedilen mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve diğer taş eserlerde sergileniyor. Yüzlerce eserin bu müzeyi Akşehir’imize kazandırmak için 5 milyon liranın üzerinde kaynak kullanıldı. Müzemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmaların tamamlanmasından sonra Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Tunceli Müzesinin aynı anda açılışları gerçekleştirildi. Akşehir’deki törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile Konya ve Akşehir protokolü katıldı.

Restorasyon çalışmaları 2013 yılında başladı
2013 yılında hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanan ve 2020 yılında restorasyonteşhirtanzim çalışmaları tamamlanan müzede; tarihsel bir bütünlük oluşturması açısından Akşehir ve çevresinde bulunan Türkİslam dönemi mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergileniyor. Ayrıca müzede medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırılıyor.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Akşehir’i gezdi
Taş Eserler Müzesi’nin açılışı için Akşehir’e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, açılış öncesi de Akşehir’de çeşitli temaslarda bulundu. Akşehir Kaymakamlığı ve Akşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Alpaslan’a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir sunum yapılarak, tarihi Akşehir evlerinin bulunduğu bir tablo armağan edildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve berberindeki heyet, Akşehir’de restorasyonu tamamlanan Rüştü Bey İşhanı, tarihi Arasta Çarşısını gezdi. Akşehir Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesini gezen heyet, daha sonra restorasyonu tamamlanan Akşehir Evlerinin bulunduğu sokakları ve tarihi Ermeni Kilisesi’ni gezdi. Tarihi Yukarı Hamam ve Seyyid Mahmud Hayrani Türbesinde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindekiler son olarak Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Nasreddin Hoca Evi’nde de incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini öldürüp intihara kalkışan koca öldü
YEREL HABERLER Eşini öldürüp intihara kalkışan koca öldü
Konya'da 848 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 848 gram esrar ele geçirildi
Erdoğan: Medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Erdoğan: Medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi ...
Çatalhöyük İzleme Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Çatalhöyük İzleme Kurulu toplandı
Eski eşini öldürüp kendini vuran şahıs hastanede öldü
YEREL HABERLER Eski eşini öldürüp kendini vuran şahıs hastanede öldü
Ereğli'de yaralı şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ereğli'de yaralı şahin tedavi altına alındı
5 çocuk annesi eşi evi terk eden koca: Oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla mesajlaşmış
YEREL HABERLER 5 çocuk annesi eşi evi terk eden koca: Oğlunun 18 ...
Başkan Karabacak’tan esnafa verilen devlet desteği açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Karabacak’tan esnafa verilen devlet desteği ...
Yazır Kapalı Pazar Yerinin yapımına başlandı
YEREL HABERLER Yazır Kapalı Pazar Yerinin yapımına başlandı
Başkan Kılca’dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Kılca’dan esnaf ziyareti
Başkan Altay pandemi döneminde Konya modelini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Altay pandemi döneminde Konya modelini anlattı
İttifak Holding’in perakende şirketi Adese kapanıyor
YEREL HABERLER İttifak Holding’in perakende şirketi Adese kapanıyor
Beyşehir Gölü’nü besleyen akarsular da yağış bekliyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nü besleyen akarsular da yağış bekliyor
Meram Belediyesi kış önlemlerini aldı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi kış önlemlerini aldı
Karapınar'da bu kez de üzerinden yol geçen 630 metre çapında obruk tespit edildi
YEREL HABERLER Karapınar'da bu kez de üzerinden yol geçen 630 metre ...
Çırağı palangaya astığı iddiasıyla yargılanan 2 kardeş, suçlamayı reddetti
YEREL HABERLER Çırağı palangaya astığı iddiasıyla yargılanan 2 ...
Konya'da pandemi dönemi toplu ulaşım hizmeti başvuru süresi uzaltıldı
YEREL HABERLER Konya'da pandemi dönemi toplu ulaşım hizmeti başvuru ...
Doğanhisar mezbahaya kavuşuyor
YEREL HABERLER Doğanhisar mezbahaya kavuşuyor
Konya’da maske dolandırıcıları polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Konya’da maske dolandırıcıları polisten kaçamadı
Konya’da üniversite kampüsünde bulunan cesedin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Konya’da üniversite kampüsünde bulunan cesedin ...
CERN Sergisi Konya Bilim Merkezi’nde
YEREL HABERLER CERN Sergisi Konya Bilim Merkezi’nde
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp ...
Selçuklu Belediyesi Yazır'a polis merkezi kazandırıyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi Yazır'a polis merkezi ...
Nasreddin Hoca Evi'nin restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Evi'nin restorasyonu tamamlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X