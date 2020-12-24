Akşehir Taş Eserler Müzesi törenle açıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde restorasyonu tamamlanan Taş Eserler Müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da videokonferans bağlantısıyla katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akşehir’deki müze ile ilgili olarak video konferans sistemi ile yaptığı konuşmada, “Akşehir Taş Eserler Müzesi, Selçuklu döneminden kalma, 770 yıllık geçmişe sahip, medrese, türbe, imaret, çeşmeden oluşan bir dönem darüşşifa olarak da muazzam bir tarih hazinesidir. Bu Taş Medresede ayrıca Akşehir ve çevresindeki keşfedilen mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve diğer taş eserlerde sergileniyor. Yüzlerce eserin bu müzeyi Akşehir’imize kazandırmak için 5 milyon liranın üzerinde kaynak kullanıldı. Müzemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların tamamlanmasından sonra Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Tunceli Müzesinin aynı anda açılışları gerçekleştirildi. Akşehir’deki törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile Konya ve Akşehir protokolü katıldı.



Restorasyon çalışmaları 2013 yılında başladı

2013 yılında hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanan ve 2020 yılında restorasyonteşhirtanzim çalışmaları tamamlanan müzede; tarihsel bir bütünlük oluşturması açısından Akşehir ve çevresinde bulunan Türkİslam dönemi mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergileniyor. Ayrıca müzede medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırılıyor.



Bakan Yardımcısı Alpaslan, Akşehir’i gezdi

Taş Eserler Müzesi’nin açılışı için Akşehir’e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, açılış öncesi de Akşehir’de çeşitli temaslarda bulundu. Akşehir Kaymakamlığı ve Akşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Alpaslan’a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir sunum yapılarak, tarihi Akşehir evlerinin bulunduğu bir tablo armağan edildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve berberindeki heyet, Akşehir’de restorasyonu tamamlanan Rüştü Bey İşhanı, tarihi Arasta Çarşısını gezdi. Akşehir Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesini gezen heyet, daha sonra restorasyonu tamamlanan Akşehir Evlerinin bulunduğu sokakları ve tarihi Ermeni Kilisesi’ni gezdi. Tarihi Yukarı Hamam ve Seyyid Mahmud Hayrani Türbesinde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindekiler son olarak Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Nasreddin Hoca Evi’nde de incelemelerde bulundu.

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