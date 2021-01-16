Süper Lig: Konyaspor: 2 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19. Haftasında Konyaspor, Göztepe’yi konuk etti. Müsabaka Göztepe’nin 32’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına yapılan ortayı savunma uzaklaştırdı. Amir önünde kalan topu kontrol edip şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can gole izin vermedi.
55. dakikada Bytyqi’nin soldan kullandığı kornerde Cikalleshi kafayla topu ağlara gönderdi. 12
58. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil çizgiye indi ve boş pozisyonda olan Zulj’a pasını çıkardı. Zulj’un vuruşunda top ağlara gitti. 13
62. dakikada Skubic’in pasında topla buluşan Amir ceza alanı dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda vuruşunu yaptı ve farkı tekrar bire indirdi. 23
86. dakikada Amir ceza sahası önünden kaleyi gördü ve sert vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alpaslan Dedeş xx,Kemal Yılmaz xx
Konyaspor: Sehic x, Skubic xx, Anicic xx (Musa dk. 60 xx), Abdülkerim x, Ömer Ali x, Jevtovic xxx, Diomande xx (Bytyqi dk. 46 xx), Shengelia xx (Milosevic dk. 46 xx), Amir xxx, Cikalleshi xxx, Kravets xx
Yedekler: Eray, Oğuz Kağan, İsmail, Doğan Can, Musa, Ali, Emre, Daci
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Göztepe: İrfan Can xxx, Murat x, Titi xx, Mihojevic xx, Berkan xx, Zulj xxx (Napoleoni dk. 84 ?), Nwobodo xx, Soner x (Kubilay dk. 84 ?), Halil xx (Kerim dk. 90+2 ?), Tripic xx (Atınç dk. 77 xx), Ndiaye xx (Ideye dk. 90+2 ?)
Yedekler: Megyeri, Yalçın, Batuhan, Burak, Beykan
Teknik Sorumlu: Yasin Güleryüz
Goller: Mihojevic (dk. 17), Zulj (dk. 30, 58) (Göztepe), Cikalleshi (dk. 55), Amir (dk. 62) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: İrfan Can (Göztepe), Ömer Ali, Abdülkerim (Konyaspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.