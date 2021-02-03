Konya’da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü öldü

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Konya’nın Altınekin ilçesi yakınlarında otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçtaki kızı yaralandı.

Kaza, Konya Ankara Karayolu Altınekin Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da özel bir hastanede görev yaptığı öğrenilen Prof. Dr. Kadir Okhan Akın idaresindeki 06 ZCP 27 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada bariyer otomobile saplanırken, sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan kızı 15 yaşındaki Y.S.A. yaralandı. Yaralanan Y.S.A. ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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