Konya’da “Yerel Basında İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitimi” sertifika töreni gerçekleştirildi

Konya’da “Yerel Basında İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitimi” projesinde eğitim alan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek programı kapsamında yapılan “Yerel Basında İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitimi” projesinde eğitim alan kursiyerler sertifikalarını Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç’ın elinden aldı. Programda Cavit Erkılınç’ın yanı sıra MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ümit Mert, eğitmen ve kursiyerler katıldı.

Dijital dönüşümün hayatın bir gereği olduğunu belirten BİK Genel Müdür Yardımcısı Erkılınç, “Basın İlan Kurumu olarak dijital dönüşümü yapacağız ama asla yazılı basını ihmal etmeyeceğiz. Yazılı basın ile dijitale geçişi nasıl sağlarız, bunun yöntemlerini araştırıyoruz. Yazılı basın şu endişeye düşmesin: Eyvah dijital geldi, bizim işimiz bitti. Hayır, ana akım medyanın kılcal damarlarını yerel basın oluşturur. Dijital ile yazılı basın arasında en önemli fark da yazılı basın, güvenli basındır. Dijital basın, anında girer, anında siler. Yazılı basın üzerinde düşünür, tashihleri vardır” dedi.

Gerçekleştirilen programla gazetelerin internet sitelerine daha fazla nasıl katkı verilebileceği düşüncesiyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen BİK Konya Şube Müdürü Ümit Mert, “MEVKA da programımızı destekledi. Projede etik ve teknik sunumlar yapıldı. Yaptığımız her çalışmada bizlere destek veren başta Genel Müdürümüz Rıdvan Duran’a, Genel Müdür Yardımcımız Cavit Erkılınç’a ve MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı’ya teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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