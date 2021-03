Kadın Tekvando Milli Takımı hazırlıklarına Konya’da devam ediyor

Kadın Tekvando Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları öncesi hazırlıklarına Konya’da devam ediyor.

Kadın Tekvando Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları öncesi Konya’da kampa girdi. Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin yönetiminde hazırlanan sporcular sıkı bir şekilde çalışıyor. Teknik Direktör Ali Şahin ve milli sporcular Rukiye Yıldırım ile Hatice Kübra İlgün hazırlıklarını ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı'na anlattı.



“Formumuzu korumaya çalışıyoruz”

Uzun süreden beri pandemi yaşadıklarını ve önlerinde Tokyo Olimpiyatları’nın olduğunu ifade eden Ali Şahin, “Olimpiyatlar ertelendi biliyorsunuz. Ertelemedeki çalışmaları en iyi şekilde organize ediyoruz. Yaklaşık bir yıldan beri sporcuların formlarını kaybetmemeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada 2 tane turnuvaya gittik geldik; Bosna Hersek turnuvası ve Hırvatistan turnuvası. Gayet olumlu ve verimli geçti. Şimdi önümüzde olan bir şampiyona var: Avrupa Şampiyonası. Oraya katılacağız. Olimpiyatlardan önce önemli bir sınav maçı olacak bizim için. Oraya hazırlanıyoruz şu anda. Daha sonra tabii adım adım olimpiyatlar gelecek. Avrupa Şampiyonası’na da ekibimiz hazırlanıyor. Turkish Open’a gideceğiz, yaklaşık 1 hafta sonra. Oraya yabancı misafirler de geliyor. Sporcularımız orada yarışıp kendilerini bir görecekler. Öncelikle Turkish Open, Avrupa Şampiyonası sonra Olimpiyatlar sırayla gelecek inşallah. Formumuzu korumaya çalışıyoruz” dedi.

Milli Takım’ın elde ettiği başarılarda izledikleri yolu anlatan Şahin, “2016 Olimpiyatlarına 2 sporcuyla katıldık. Ondan sonra hemen planlama ve programlamalar yaptık. Özellikle sporcuların turnuvalarda önemli puan alması gerekiyordu. Bunlar için turnuvaları iyi takip ettik 4 yıl boyunca. Puanları biriken sporcuları önemli maçlara da naklederek, puanlar almalarını sağladık. Özellikle bayanlar kotasında hiçbir fire vermeden yaptık bunu. Planlama ve programlamayı iyi yaparak bunun sonucunu aldık. İnşallah Tokyo Olimpiyatlarında da madalyaya çevirirsek hepsini daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminin dünyada bütün branşları zor durumda bıraktığını kaydeden Şahin, herkesin özellikle Tokyo Olimpiyatları için uzun yıllar hazırlık yaptığını belirterek, ertelenen olimpiyatların yapılmasını ve Türkiye’yi temsil etmek istediklerini söyledi.



Yıldırım: “İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası”

Önlerinde olimpiyatlar olduğu için antrenmanlarının çok ağır şekilde devam ettiğini aktaran milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, “Sabah ve akşam çift idman yapıyoruz. Teknik Direktör Ali Şahin eşliğinde çalışıyoruz. Yorucu, güzel. İnşallah madalya olur hepsi. Antrenmanlarımıza Konya’da devam etmekteyiz. Bir ay sonra Avrupa Şampiyonamız var. İlk hedefimiz şu an orası. O da çok önemli bir turnuva bizim için. Avrupa Şampiyonası’ndan iki ay sonra da olimpiyatlar var. Pandemiden dolayı 2021’e ertelenmişti. Onu bekliyoruz. İnşallah 2021’de de olimpiyatlarda yarışıp güzel sonuçlar elde ederiz” ifadelerini kullandı.



“4’te 4 madalyayla Türkiye’ye dönmek istiyoruz”

Pandemi nedeniyle maçların tamamının ertelendiğini aktaran Hatice Kübra İlgün de, “Bu yıl daha yeni yeni maçlara başlıyoruz. Ama biz kamplarımıza Konya’da devam ettik, Teknik Direktörümüz Ali Şahin’le beraber. Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü her an maç olabilirdi ve biz buna hazırlıklı olmak zorundaydık. Antrenmanlarımız şu anda sıkı bir şekilde devam ediyor. Tabii ki hedefimiz olimpiyatlar ama onun öncesinde de bir Avrupa Şampiyonası olacak. Oraya hazırlanıyoruz. 57 kiloda yarışacağım ben. Daha sonra olimpiyatlarda ülkemi temsil edeceğim. Orada hedefim altın madalya almak. Çünkü ülkemizde tekvando branşında kadınlarda altın madalya eksik. Ben onu kazandırmak istiyorum. 4 kadın sporcuyla olimpiyatlarda yer alacağız. Burada da kadınların gücünü göstermek istiyoruz açıkçası ve 4’te 4 madalyayla Türkiye’ye dönmek istiyoruz. Hepimizin hedefi en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek” diye konuştu.

