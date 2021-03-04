Hüyük'te türbelere bahar temizliği

Konya’nın Hüyük ilçesinde bulunan türbelerde belediye ekipleri tarafından bahar temizliği gerçekleştirildi.

Kış mevsiminin sona ermesi ve bahar döneminin gelmesi ile birlikte Hüyük Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan Şıh Bahri ve Şıh İdris Türbelerinde temizlik çalışmaları yürütüldü. Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, 1210'lu yıllarda İran'ın Horasan bölgesinden Konya'ya gelen, Horasan Türklerinden Mevlana Hazretleri'nin de talebeliğini yapmış, Moğol istilası döneminde Hüyük bölgesine gelmiş ve Hüyük merkezi kurucularından olarak bilinen Şıh Bahri ve Şıh İdris'e ait türbeleri ziyaret etti. Başkan Çiğdem, ayrıca ilçe merkezindeki tarihi taşınmaz kültür varlıklarını da yerinde inceledi. Aşağı Mahalle Camisi ve eski çeşmelerin aslına uygun olarak tadilat ve bakımlarının yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi amacıyla gerekli yazışmaların yapılması direktifini verdi.

Başkan Çiğdem, türbe ziyaretinde de genel bir çevre temizliğinin yapılması talimatını verdi. Ayrıca türbelerin yıpranan eşya ve malzemelerinin değiştirilmesini de istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.