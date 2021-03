İlhan Palut: “Top Fenerbahçe’deyken çok iyi mücadele etmemiz lazım” Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "İleriye doğru giden bir takım olduğumuzu görüyorum" Konyasporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic: “Fenerbahçe maçında hedefimiz 3 puan”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, pazartesi günü karşılaşacakları Fenerbahçe karşısında top rakipteyken çok iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, hücumsal anlamda daha gelişmeleri gerektiğini söyledi. Amir Hadziahmetovic ise Fenerbahçe maçından güzel bir sonuç alacaklarına inandığını ve hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirdi.

Konyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İlhan Palut, takımın başına geldikten sonra kupa maçıyla beraber 5 maç oynadıklarını ifade ederek, “Bu maçlarda ben genel anlamda oyuncuların gösterdiği performanstan, mücadele anlamında, oyun disiplini anlamında memnunum. Tabii ki eksiklerimiz mutlaka oldu. Hep bahsediyorum, özellikle hücumsal anlamda daha gelişmemiz lazım. Bunun çalışmalarını istediğimiz yoğunlukta yapamıyoruz. Çünkü fikstür bizim uzun süreli antrenmanlar yapmamızı engelliyor. Çok sıkışık fikstür var ama en azından özgüven, istek, mücadele gücü anlamında ileriye doğru giden bir takım olduğumuzu görüyorum” dedi.



“Çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç”

Fenerbahçe maçının son derece önemli bir maç olduğunu kaydeden İlhan Palut, “Her maçtan önce aynı kelimeyi kullanabilirim. Hepsi birbirinden önemli ve değerli puanlar. Biz de Fenerbahçe maçıyla alakalı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Guilherme sarı kart cezalısı, ondan Fenerbahçe maçında faydalanamayacağız. Sehic’in takımla çalışmaları devam ediyor. Yarın itibariyle bir değerlendirme içerisine gireceğiz, Sehic’in maçtaki pozisyonu hakkında. Onun dışında tam kadro olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi ki Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Çok büyük saygı duyacağız. Çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç. Ama bunun yanında kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Hücumsal eksiklerimizi bir nevi kapatmak istiyoruz bu maçta. Top Fenerbahçe’deyken çok iyi mücadele etmemiz lazım. Top bize geçtiği zaman da özgüvenli, kendine güvenen, hata çıkmasından imtina etmeyen bir takım görüntüsüyle sahada olmak istiyoruz. Umarım istediğimiz sonucu alırız, taraftarlarımızı mutlu ederiz” şeklinde konuştu.



“Fenerbahçe’nin güçlü ve zayıf yönleri ile alakalı planlarımız olacak"

İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında nasıl bir kadroyla çıkılacağının sorulması üzerine, “Tabi ki her maç kadroyu yeniden düşünüyoruz. Sadece Fenerbahçe maçı için değil. Diğer tüm maçlar için o maça özgü kadro değerlendirmelerimiz oluyor. Hem kendi takımımızın son maçı, hem Fenerbahçe’nin güçlü ve zayıf yönleri ile alakalı planlarımız olacak. Bu noktada maçta da değişiklikler tabi ki olabilir ama daha tam karar verilmiş değişiklikler değil. ‘Yenilmiyoruz, fena gitmiyoruz, bu kadro değişmez’ gibi bir kesinliğimiz yok. Her maça özel çalışmaları bu noktada yapıyoruz” cevabını verdi.



“Hedefimiz 3 puan”

Konyasporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic de Fenerbahçe maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zor bir maç olacağını iyi bildiklerini aktaran Hadziahmetovic, “O yüzden iyi hazırlanıyoruz. Yeni gelen hocamızla birlikte takım çok iyi bir hava yakaladı. Takım ruhumuz şahane. Bu maçtan güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum ve hedefimiz 3 puan. Hocamız geldikten sonra 4 maçtır hiç kaybetmedik. Ben de bu maçların sadece ikisinde oynayabildim. İlk iki maçını sakatlığımdan dolayı kaçırmış bulundum. Şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. Hocamız bana şans verdiği sürece takımıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takımla hocamız geldiğinden beri iyi işler çıkartmaya başladık. Takım daha iyi pres yapıyor. Topu saklayıp topla birlikte oynamaya başladık. Bu açıdan takımımız daha iyi oynuyor” diye konuştu.

