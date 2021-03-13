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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay’dan 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

İHA

Başkan Altay’dan 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük özveri ve fedakarlıklarla gecelerini gündüzlerine katan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay’ın mesajı şöyle: “Yapılan her meslek, verilen her emek değerlidir ve zorlukları vardır. Ama söz konusu insan canı ve sağlığı ise burada verilen emek daha anlamlı ve kutsaldır. İnsanımızın kaliteli, huzurlu ve sağlıklı yaşam sürmesi için mücadele eden, gecelerini gündüzlerine katarak büyük özveri ve fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımız hepimiz için her zaman kıymetlidir. Özellikle son bir yıldır korona virüs salgınıyla mücadele ederken gösterdikleri çaba ve gayretleriyle, her bir sağlık çalışanımız milletimizin kahramanı olmuştur. Bu salgın döneminde toplumumuzun canı ve sağlığı için kendi ailelerinden, yaşantılarından, hatta canlarından ve sağlıklarından fedakarlık eden sağlık çalışanlarımızın bu emeklerine minnettarız. Ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde sağlık sektöründe büyük bir atılım yapıldı. Cenabı Hakk’a şükürler olsun ki sağlık çalışanlarımızın emekleri ve alın terleri, devletimizin imkanları sayesinde korona virüs ile mücadelede dünyada en iyi ülkeler arasındayız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibinden tüm sağlık çalışanlarına kadar el ele verilerek salgına karşı adeta cansiperane şekilde mücadele edilen bu dönemde, belediyeler olarak bizler de düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları ve denetimler yürütüyoruz. Yeni kademeli normalleşme kapsamında ‘Hedef Mavi’ parolasıyla hem sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmek hem de normal yaşantımıza bir an önce dönmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte daha dikkatli olup el ele vererek en kısa zamanda normal yaşantımıza kavuşacağımızı umut ediyorum. Özverileri ve emekleriyle yarınlarımızı aydınlatan bütün sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum. Allah hepsinden razı olsun.”

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