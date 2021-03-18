Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Konya Şehitliğindeki törene, Vali Vahdettin Özkan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, protokol mensupları, şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı. Şehitlik Anıtına çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından Vali Vahdettin Özkan Şehitlik Defterini imzaladı. Törenin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.