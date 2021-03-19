Caminin para dolu yardım kutusunu çalan şüpheli yakalandı

Sen de mi uşak!

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Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA'da, girdiği camiden içinde 125 lira olan yardım kutusunu çalan Zeki A. (60), polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

Olay, dün merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki Fahru Nisa Camii'nde meydana geldi. Camide, içinde 125 lira bulunan yardım kutusunun yerinde olmadığını fark eden imam, polise haber verdi. Bunun üzerine Meram Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin, Zeki A. olduğu belirledi. Kısa sürede yakalanan Zeki A., gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2021-03-19 10:55:13



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