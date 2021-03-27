Beyşehir Gölü Havzası’nda Mart ayı yağış bereketi

Türkiye’nin önemli kapalı havzalarından Konya’da bulunan Beyşehir Gölü Havzası, Mart ayının son günlerinde etkili olan son yağışlardan olumlu yönde nasibini aldı.

Geride kalan kış döneminde, yetersiz yağışlar nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya kalan Beyşehir Gölü Havza’sına son 5 gün içerisinde düşen yağışlar adeta ilaç gibi geldi. Havzada yer alan ilçelerden Beyşehir’de meteoroloji verilerine göre, 26 Mart’ta metrekareye düşen toplam yağış miktarı 5,0 kilogram, 25 Mart’ta 3,4 kilogram, 24 Mart’ta 56,8 kilogram, 23 Mart’ta 1,8 kilogram ve 22 Mart’ta ise 0,6 kilogram olarak ölçüldü. Beyşehir ilçesi sınırlarında yer alan Yeşildağ Orman Sahası’nda ise 26 Mart’ta metrekareye düşen toplam yağış miktarı 29,2 kilogram olarak ölçüldü. Yeşildağ Orman Sahası aldığı bu yağış miktarıyla Türkiye’de 26 Mart’ta en fazla yağış alan 4. bölge oldu. Yeşildağ Orman Sahası, 25 Mart’ta metrekareye 7,8 kilogram, 24 Mart’ta 35,7 kilogram, 23 Mart’ta 7,2 kilogram, 22 Mart’ta ise 2,1 kilogram yağış aldı.

Meteoroloji verilerine göre, havza ile yakın bölgede yer alan diğer ilçelerde ve Anamas Dağı’nın Dedegöl Zirvesi’nde son 5 günde metrekareye düşen toplam yağış miktarı şu şekilde ölçüldü:

26 Mart 2021: Derebucak 26,7 kilogram (Türkiye’de en fazla yağış alan 5’inci bölge), Hüyük 1,2 kilogram, Derbent 3,1 kilogram, Derbent Aladağ 5,8 kilogram, Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı 3,8 kilogram ve Yenişarbademli Dedegöl Tepesi (Anamas Dağı zirve) 4,7 kilogram. 25 Mart 2021: Derebucak 8,4 kilogram, Hüyük 0,3 kilogram, Derbent 9,5 kilogram, Derbent Aladağ 10,9 kilogram, Kızıldağ Milli Parkı 6,1 kilogram, Anamas Dağı Dedegöl Tepesi 8,6 kilogram. 24 Mart 2021: Derebucak 81,9 kilogram (Türkiye’de en fazla yağış alan 4. bölge), İbradı Gembos Ovası 103,5 kilogram (Türkiye’de en fazla yağış alan 1. bölge), Hüyük 30,2 kilogram, Derbent 40,6 kilogram, Derbent Aladağ 50,8 kilogram, Kızıldağ Milli Parkı 22,3 kilogram, Dedegöl Tepesi 56,9 kilogram. 23 Mart 2021: Derebucak 3,1 kilogram, Hüyük 6,4 kilogram, Derbent 4,9 kilogram, Derbent Aladağ 7,8 kilogram, Kızıldağ Milli Parkı 10,3 kilogram, Anamas Dağı Dedegöl Tepesi 16,0 kilogram. 22 Mart 2021: Derebucak 3,0 kilogram, Hüyük 0,4 kilogram, Derbent 1,1 kilogram, Derbent Aladağ 1,2 kilogram, Kızıldağ Milli Parkı 1,2 kilogram, Anamas Dağı Dedegöl Tepesi 0,3 kilogram.

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