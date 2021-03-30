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Eşya tartışmasında sevgilisini öldüren Muradiye'ye müebbet hapis istemi

DHA

Eşya tartışmasında sevgilisini öldüren Muradiye'ye müebbet hapis istemi


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da birlikte yaşadığı sevgilisi Yunus Bozdağ'ı (26) ev eşyası paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Muradiye Koçcu'nun (29) yargılanmasına devam edildi. Savcı mütalaasında Koçcu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası isteminde bulunup, haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Koçcu ise savunmasında, ''Pişmanım, bilerek isteyerek yapmadım. Ani gelişen bir kavgaydı. Tahliyemi talep ediyorum'' dedi. 
Olay, geçen yıl 30 Eylül saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokak'ta meydana geldi. Fırıncılık yapan evli Yunus Bozdağ, eşinden boşanmış, 1 çocuk annesi meslektaşı Muradiye Koçcu ile birlikte yaşamaya başladı. Çift, iddiaya göre evdeki eşyaların paylaşımı nedeniyle tartıştı. 11 Eylül'de polise giden Muradiye Koçcu, Bozdağ'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Bozdağ hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı alındı. Karardan 3 gün sonra çiftin barışması üzerine Muradiye Koçcu, polis merkezine gidip, şikayetinden vazgeçti. Bozdağ'ın uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Muradiye Koçcu, iddiaya göre olay günü evdeki eşyalarını almak için annesi Döndü Koçcu ve kız kardeşi Fatma Koçcu ile eve geldi.
Yunus Bozdağ ve Muradiye Koçcu arasında evin önünde yeniden eşya paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Bozdağ, Muradiye Koçcu´yu yere yatırıp, dövmeye başladı. Çantasında bulunan bıçağı çıkaran Koçcu, Bozdağ'a doğru savurdu. Göğsünden yaralanan Bozdağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Elinde bıçakla olay yerinde bekleyen Muradiye Koçcu ise polise teslim oldu.
'O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'
Gözaltına alınan Muradiye Koçcu, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. O beni öldürecekti. Annemi dövdüler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Tutuklu Muradiye Koçcu'nun 'kasten adam öldürme' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Koçcu, savunmasında pişman olduğunu belirterek, ''Bilerek isteyerek yapmadım. Ani gelişen bir kavgaydı. Kendimi korumaya çalıştım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. 
MÜEBBET VE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEBİ
Savcı mütalaasında Muradiye Koçcu'nun sürekli yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Yunus Bozdağ'ı öldürdüğü suçunun sabit olduğunu belirtti. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası isteminde bulunan savcı, haksız tahrik indirimi uygulanmasını da talep etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-03-30 12:51:59

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