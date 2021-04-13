Karşı şeride geçen otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi yakınlarına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abuzel G. idaresindeki 06 BRY 644 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüjünden atlayarak karşı şeritten gelen Bayram K. idaresindeki 42 CEB 44 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Abuzel G. yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.