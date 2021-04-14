Hakaret davası Kur'an kursuna bin liralık bağışla çözüldü

Konya’da tartıştığı kişinin kendisine hakaret etmesi nedeniyle şikayetçi olan A.İ., suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle A.P.’yi Kur'an kursuna bin lira bağış yapması karşılığında şikayetinden vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre, müşteki A.İ., tartıştığı A.P.'nin kendisine hareket etmesi nedeniyle şikayetçi oldu. A.P. hakkında soruşturma başlatılırken, suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle taraflar Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Taraflar arasında uzlaştırma yapmakla görevlendirilen uzlaştırmacı Y.Ş.’ nin taraflarla yaptığı müzakere neticesinde, müşteki A.İ., şüpheli A.P.’den Karatay Müftülüğüne bağlı Karatay Bedir Kız Kur'an Kursuna bin lira bağış yapması şartıyla uzlaşabileceğini belirtti. Şüphelinin de bağışı kabul etmesi üzerine taraflar arasında uzlaştırma gerçekleştirildi. Uzlaştırma sonucunda şüpheli yargılanıp ceza almaktan kurtulurken, müştekinin yaşamış olduğu mağduriyetin kısa sürede giderilmesi sağlandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, taraflar arasında karşılıklı uzlaşı ile toplumsal barışın korunmasına katkı sağlandığını ve uzlaştırmanın amacına ulaştığını belirterek, yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

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