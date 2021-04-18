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Mührü bozulan eğlence mekanına 24 saat içinde ikinci polis baskını: 43 kişi yakalandı

İHA

Mührü bozulan eğlence mekanına 24 saat içinde ikinci polis baskını: 43 kişi yakalandı

Konya'da daha önce usulsüz çalıştırma nedeniyle mühürlenen ve mührü kırılarak faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen eğlence mekanına 24 saat içinde iki kez polis baskın düzenledi. Eğlence mekanındaki 43 kişiye şahsa sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem uygulanırken, iş yeri tekrar mühürlendi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanının daha önce usulsüz çalışma gerekçesiyle mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine mekanı takibe aldı. Polis ekipleri müşteri aldığı ve hizmet verdiğini tespit ettiği eğlence mekanına önceki gün saat 23.30 sıralarında Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden baskın düzenledi. Eğlence mekanına ulaşmak için birçok kapının geçildiği ve bodrum kata inilen mekanda 53 kişi yakalandı. 25 çalışana belgesiz çalışmaktan tutanak tutulurken, 53 kişiye de sosyal mesafe ihlali ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan ceza tatbik edildi. İş yerine tütün tüketimine izin vermekten, alkol tüketimi yapılmasından ve izinsiz canlı müzik yayını yapılmaktan tutanak tutuldu. İş yeri sorumlusu olduğu belirlenen A.V.K. ise “Mühür Bozma ve Bulaşıcı Hastalık Tedbirlerine Aykırı Davranma” suçlarından işlem yapılmak üzere nöbetçi savcı talimatı ile Özalkent Polis Merkezine götürüldü. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri Selçuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yeniden mühürlendi.

Bir gün arayla aynı eğlence mekanına ikinci baskın
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün 53 kişiye ceza kestikleri eğlence mekanının mühürlenmesinin ardından dün akşam saatlerinde tekrar hizmet vermeye başladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Aynı iş yerini tekrar takibe alan polis ekipleri, saat 23.30 sıralarında Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden eğlence mekanına yine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan denetim ve aramada eğlence mekanının öncekilerde olduğu gibi, tütün tüketimine izin verdiği, izinsiz eleman çalıştırdığı, alkol tüketiminin yapıldığını belirledi. Farklı maddelerden cezai işlem uygulanan iş yerinde belgesiz çalışan 25 kişiye de tutanak tutuldu. İçeride bulunan 43 şahsa sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten gerekli tutanak tanzim edildi. Öte yandan, iş yerinde izinsiz çalışan Suriye uyruklu 1 şahısla ilgili gerekli tutanak tanzim edildi. İşyeri sorumlusu olduğunu beyan eden A.V.K., "Mühür Bozma ve Bulaşıcı Hastalık Tedbirlerine Aykırı Davranma" suçlarından hakkında tekrar işlem yapılması için Özalkent Polis Merkezine teslim edildi. Mührü defalarca bozulan ve ruhsatsız faaliyet gösteren eğlence mekanı Selçuklu Belediye Başkanlığı Zabıta görevlilerince tekrar mühürlendi.

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