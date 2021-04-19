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Selçuk Üniversitesi´nden `Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı´

DHA

Selçuk Üniversitesi´nden `Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı´


Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) KONYA'da tarımda ve hayvancılıkta kayıpları önlemek ve üreticileri doğru bilgiye ulaştırmak için Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde `Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı´ kuruldu. Sadece Konya Ovası'ndaki çiftçiye yardımcı olması düşüncesiyle kurulan danışma hattını, çevre illerden de çok sayıda çiftçi bilgi almak için arıyor. 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tarımda kayıpları önlemek ve üreticileri doğru bilgiye ulaştırabilmek için `Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı´ kurdu. Geçtiğimiz ay kurulan  '0 332 223 28 68' ve '0 531 518 29 46' numaralı danışma hattını arayan çiftçiler, üretecekleri ürün, toprak ya da tohum hakkında bilgiler alabiliyor. Hayvancılık yapan çiftçiler de besledikleri hayvanlarla ilgili doğru bilgiye ulaşıyor.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, danışma hattını Konya Ovası´nda tarımın ilerlemesi ve Türkiye tarımına öncülük etmesi düşüncesiyle kurduklarını söyledi.  Dekan Bayramoğlu, "Konya´da tarımın ilerlemesi ve gelişmesi Türkiye tarımına da öncülük edeceği düşüncesiyle tarım sektörüne Ziraat Fakültesi´nde hocalarımız tarafından üretilen bilginin aktarılması için 'Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı' kuruldu. Çiftçilerle fakültedeki hocaların iletişimini en hızlı bu şekilde kurabileceğimizi düşündük. Faaliyete geçtiği günden beri iletişim araçları üzerinden gelen sorularla görüyoruzki çok etkin bir yöntem. Üreticilerimiz, oluşturulan hattan ulaşıyorlar ve sorularının cevaplarını anında alabiliyorlar. Çiftçiler ve hocalarımız arasındaki bilgi iletişimini de bu şekilde sağlıyoruz" dedi.
300´ÜN ÜZERİNDE AKADEMİSYEN PROJEDE
Üreticiler için doğru bilginin önemine değinen Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu şunları söyledi:
''Çok fazla kitle iletişim araçları ve sosyal medya mecraları var. Buralarda herkes kendi bildiği ölçüde bilgi paylaşımı yapmaktadır. Yapılan bu bilgi paylaşımları da her zaman doğru olmayabilir. Biz de Türkiye´nin önde gelen fakültelerinden olan ziraat fakültesinde üretilen bilgiyi, üreticilerimize aktarmak gerekir diye düşündük. Böylesine tarım potansiyeli büyük bir bölgede, bilgi üretim potansiyeli büyük bir fakültenin iletişimini sağlamak için bir yönteme gerek vardı. 'Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı' da bu açığı kapatmış oldu. Gelen sorular hangi fakülteyi, hangi akademisyeni ilgilendiriyorsa hepsine rahatlıkla yönlendiriyoruz. Üretilen bilginin anında muhataplarıyla buluşuyor olması akademisyenlerimizi de mutlu ediyor. Selçuk Üniversitesi´nde tarım sektörüne yönelik olarak çalışan 300´ün üzerinde akademisyenimiz bu projenin içerisindedir.''
PROJE TÜRKİYE´NİN DÖRT BİR YANINDAN İLGİ GÖRDÜ
Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı´nın sorumlusu Ziraat Fakültesi Tarımsal Yayım Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hasan Arısoy, danışma hattına Konya dışında başka illerden de arayan çiftçilerin olduğunu belirtti. Arısoy, ''Beklentimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Biz aslında bu projede Konya´nın önemli bir tarım potansiyeli var, 100 bin tarım işletmesi, 2 milyon hektarlık tarım alanıyla Konya bölgesine hitap ederiz diye düşünürken, şu ana kadar Gaziantep, Edirne, Kahramanmaraş, Sivas, Kütahya, Niğde, Ankara, Eskişehir, Aksaray gibi illerden yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bilgiyi üreticilerimize ulaştırdığımız için mutluyuz" diye konuştu.  
TARIMDAKİ SORUNLAR VERİ SETLERİNE DÖNÜŞÜYOR
Tarım sektöründen gelen her bir bilgiyi kayıt altına aldıklarını belirten Doç. Dr. Hasan Arısoy, şöyle konuştu: "Tarımda ciddi sorunlar var aslında. Başta ekonomik ve sosyal sorunlar var. Bu sorunların bir yerinden tutmak istedik. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri bunun en önemli kısmı. Yapılan uluslararası çalışmalarda tarımsal yayım için yapılan 1 birimlik yatırımın, ülke ekonomisine 25 birimlik katkı yaptığıyla ilgili ciddi bulgular var. Bilginin kaynağı üniversitelerle üreticileri buluşturuyoruz. Arayan üreticilerin sorunlarıyla ilgili bir veri seti oluşturduk. Burada kayıtlar da alıyoruz. Üreticilerimizin demografik özellikleri, aradıkları bölge, yapmış oldukları tarımsal faaliyetin boyutuyla alakalı olarak. Bu dokümanlarla güzel bir veri seti oluşturuyoruz.  Tarımsal sorunların kaynağı neresi, en önemli sorunlar neler, yenilik bekleyen alanlar neler. Bundan sonraki akademik çalışmalara da yön verecek bir veri seti de oluşmuş oluyor. Bir sabit hattımız var ilk olarak üreticilerimizin oradan bize ulaşmasını istiyoruz."
 DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2021-04-19 11:27:12

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