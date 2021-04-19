Başkan Pekyatırmacı son 2 yılın en iyi belediye başkanları arasında

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ORC’nin yaptığı “Yerel Yönetimler Performans Araştırması Son 2 yılın En Başarılı Belediye Başkanları” adlı çalışmasında İç Anadolu Bölgesindeki en başarılı 10 belediye başkanı listesine girdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın araştırmaya göre 31 Mart 2019’daki oy oranı yüzde 67,5 iken 2021 başarı durumunu yüzde 2,1 artırarak yüzde 69,6 olduğu görülüyor. 663 bin 280 nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Selçuklu’ya yaklaşık 3 yıldır hizmet eden Başkan Pekyatırmacı, gerek yatırımlar ile gerek ise sosyal projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

19 Mart07 Nisan 2021 tarihleri arasında 30 büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde toplam 27 bin 160 kişi ile yüz yüze ve CATI yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma en başarılı belediye başkanları listesinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde almış olduğu oydan daha fazla başarı oranına sahip olan büyükşehir ilçe belediye başkanları yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.