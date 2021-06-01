Rektör Prof. Dr. Aksoy Suriye’de çeşitli temaslarda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Prof. Dr. Aksoy Suriye’de çeşitli temaslarda bulundu

İHA

Rektör Prof. Dr. Aksoy Suriye’de çeşitli temaslarda bulundu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, beraberindeki heyetle birlikte Selçuk Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen ve Suriye’nin Azez Bölgesi’nde gerçekleştirilen “Selçuklu’dan Günümüze TürkiyeSuriye Kardeşliği” konulu konferansa katıldı.
Tarih boyunca mazlumların yanında yer alan Türkiye, sınır komşusu Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalanlara da kucak açtı. Huzur ve istikrarın sağlanması için yürütülen Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı’yla birçok bölge terörden arındırıldı, geri dönüşler sağlandı. Yıllarca terörle anılan Azez Bölgesi’nde artık eğitim konuşuluyor, yeni yatırımlar yapılıyor. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da Azez Bölgesi’nde bir dizi temaslarda bulundu. Ziyarette; sağlık, eğitim ve sosyal alanda iş birliği yapılmasına yönelik kararlar alındı.

Rektör Aksoy Suriye’de konferansa katıldı
SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ile birlikte Selçuk Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen ve Suriye’nin Azez Bölgesi’nde gerçekleştirilen “Selçuklu’dan Günümüze Türkiye Suriye Kardeşliği” konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Aksoy, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekâtı'yla terör yapılanmalarından büyük ölçüde kurtarılan Azez Bölgesi ve Afrin, Türkiye için kritik bir bölge. Harekâtla bu bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, PKK/KCK/PYDYPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hâle getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amaçlandı” dedi.

“Selçuk Üniversitesi olarak destek vermeye hazırız”
Azez Bölgesi’nde yürütülecek sosyal organizasyonlar ve eğitim alanındaki faaliyetler için Selçuk Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliği yapacağını belirten Rektör Prof. Dr. Aksoy, “Coğrafya kaderdir sözü hepimizce malumdur. Türklerin, ‘Bereketli Hilâl’ olarak adlandırılan bu topraklara intikali sonucu kurulan Büyük Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile Orta Doğu’da güç dengeleri değişmiştir. O günden bu yana Suriyeli kardeşlerimizle kurduğumuz gönül birliği ve ortak paydamız olan din kardeşliği, bazı işgalci güçlerin dikkatlerini bölge üzerine çekmiştir. O gün Haçlı Seferleri olarak tanımlanan çatışma, bugün başka isimlerle manevi birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışmaktadır. Bu topraklarda birbirine komşu iki ülke olarak yaşıyor olmamız elbette tesadüf değildir. Geçmişi asırlar öncesine dayanan kardeşliğimizi birlikte yeniden kuvvetlendireceğiz. Aramızda günden güne güçlendirerek inşa ettiğimiz dostluk ve birlik sayesinde bu coğrafyanın kaderini, barış ve huzur dolu bir geleceğe dönüştüreceğimize inancımız tamdır. Bizler; Selçuk Üniversitesi olarak yıllarca kendi ülkelerinde özgürlükleri kısıtlanmış, teröristlerin baskısı altında yaşamaya mecbur bırakılmış Suriye halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Nihai hedefimiz, tarihi bin yıl öncesine dayanan dostluk bağlarımızı güçlendirmek. Biliyoruz ki bölge üzerinde hain planlar yapmakta olan sinsi güçlere, ancak bu manevi bağları kopardığımızda fırsat vermiş oluruz. Bu kutlu topraklardan beslenen kültürel birlikteliğimizi güçlendirdiğimiz takdirde hain planları boşa çıkartacağımızdan eminiz. Türkiye, bu coğrafyada huzur ikliminin sağlanması için önemli adımlar attı, atmaya da devam edecek. Selçuk Üniversitesi olarak bizler de sağlık, eğitim ve sosyal programların organize edilmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Temaslarda iş birliğine yönelik adımlar atıldı
Azez Mülteci Kampını ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar, yaşam alanları ve ihtiyaçlara ilişkin yetkililerden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Aksoy ve beraberindeki yönetim, aileler ve çocuklarla da görüşerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Daha sonra Azez Vatan Hastanesi ve Askeri Üs Bölgesi’nde temaslarda bulunan Selçuk Üniversitesi yönetiminin bir sonraki durağı, Özgür Halep Üniversitesiydi. Rektör Prof. Dr. Abdul Aziz Aldoghaim ile gerçekleştirilen toplantının ardından öğrencilerle de görüşülen ziyarette, eksiklerin giderilmesi noktasında iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Suriye Yunus Emre Enstitüsü Eğitim ve Kültür Merkezinde öğretim üyeleri, öğrenciler ve yerel meclis üyeleriyle gerçekleşen görüşmede ise Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte yürütülecek çalışmalar için iş birliği başlatılmasına karar verildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Geleneksel Okçuluk Turnuvası’na katılarak dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Suriye dönüşünde Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret ederek temaslara ilişkin izlenimlerini paylaştı. İlerleyen süreçte Kilis Valiliği tarafından Suriye’de sağlık, eğitim ve sosyal alanda gerçekleştirilecek organizasyonlar için iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırmızı ışıkta bekleyen cipe otomobil çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen cipe otomobil çarptı: 2 ...
Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'na Hürkuş da katıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 ...
Ereğli Adliyesinde kitap bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Ereğli Adliyesinde kitap bağışı kampanyası
Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'na Hürkuş da katıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 ...
Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'na Hürkuş da katıldı
YEREL HABERLER Nefes kesen 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 ...
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesti Yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş’un HYEU modeli ilk kez uçtu
YEREL HABERLER Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes ...
Konya’da 4 kilo 115 gram eroin ve metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 4 kilo 115 gram eroin ve metamfetamin ele ...
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
YEREL HABERLER Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Akşehir’de kitap bağış kampanyası standı açıldı
YEREL HABERLER Akşehir’de kitap bağış kampanyası standı açıldı
Konya’da kural ihlali yapan bin 129 sürüye ceza
YEREL HABERLER Konya’da kural ihlali yapan bin 129 sürüye ceza
Bozkır’ın üç mahallesine KOSKİ’den yeni sondaj kuyusu
YEREL HABERLER Bozkır’ın üç mahallesine KOSKİ’den yeni sondaj kuyusu
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
Asma yaprağı üreticiyi sevindiriyor
YEREL HABERLER Asma yaprağı üreticiyi sevindiriyor
Hayırsever şehit babası vefat etti
YEREL HABERLER Hayırsever şehit babası vefat etti
Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ediliyor Başkan Kavuş: “Çalışmalar tamamlandığında Meram’ın marka değeri daha da artacak”
YEREL HABERLER Kamu yatırımlarıyla yeni bir Meram inşa ...
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesecek Yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş’un HYEU modeli ilk kez havalanıyor
YEREL HABERLER Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes ...
Konya merkezli FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: ...
Konya merkezli 8 ilde FETÖ mahrem imam operasyonu
YEREL HABERLER Konya merkezli 8 ilde FETÖ mahrem imam operasyonu
Başkan Kütükcü: "Sanayi üretimi büyümenin lokomotifi oldu"
YEREL HABERLER Başkan Kütükcü: "Sanayi üretimi büyümenin lokomotifi ...
Sezgin Yücedağ: “Önümüzdeki yıllarda daha fazla yazılımcıya ihtiyacımız olacak”
YEREL HABERLER Sezgin Yücedağ: “Önümüzdeki yıllarda daha fazla ...
KTO Karatay Üniversitesi Antalya’dan ödülle döndü
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi Antalya’dan ödülle döndü
Evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Karapınar'da 3 metre çapında, 65 metre derinliğinde obruk oluştu
YEREL HABERLER Karapınar'da 3 metre çapında, 65 metre derinliğinde ...
Pandemide polisin pazar ihtiyacını karşıladığı yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Pandemide polisin pazar ihtiyacını karşıladığı yaşlı ...