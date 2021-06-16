Başkan Pekyatırmacı: "KKTC'li belediyelerle işbirliğine hazırız"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ni anavatandan ayırmadıklarını belirterek, oradaki bütün belediyelerle işbirliğine hazır olduklarını söyledli.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında 11 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan ve iki ülke belediyeleri arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iş birliğini artırmayı amaçlayan protokol kapsamında Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden bir heyet Konya’ya geldi. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyet programlar kapsamında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ve Kıbrıs belediyeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alındı. Ziyarette Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz ve Dış İlişkiler Müdürü Ayhan Gürbüzer de hazır bulundu.



"Belediyelerimizin işbirliğine katkı sağlayacağız"

ıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti adına söz alan birliğin ve aynı zamanda Güzelyurt Belediyesinin Başkanı Mahmut Özçınar, “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin ortak yaptığı protokol gereği Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın imzaladığı projede yer alan belediyeler arasında ilişki kurmak ve belediyelerin ekonomik anlamda gelişimine, iş birliğine tecrübe sağlamak için ziyaretlerde bulunuyoruz. Kardeş şehir ilişkileri içinde belediyelerimizin birbirleri ile ilişki kurması ve ortak projelerde yer alması hedefi içerisindeyiz. Hem bizim belediyelerimiz hem de Türkiye'deki kardeş belediyelerimiz ile oluşturacağımız gönül köprüleri ile ekonomik anlamda insan refahını artıracak ve belediyelerimizin gelişimine katkı sağlayacağız. Sizlerin uygulamaları ve bizlerin uygulamaları ile ortak noktada buluşacağız. Karşılıklı ilişkilerimizi devam ettirirsek ülkelerimize katkı sağlamış olacağız" dedi.



“Yerel yönetimler için bu birliklerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz"

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyetini Konya’da ve Selçuklu’da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLGMEWA) yönetimlerinde görevlerimiz var. Yerel yönetimler için bu birliklerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yapılan organizasyonlar, faaliyetler ve oluşturulan projeler sayesinde yerel yönetimlerin güçlenmesi ve bölgelerinde daha iyi, daha kaliteli ve nitelikli hizmetlerin yürütülmesi için hakikaten ciddi katkılar sunuyor. Bu kapsamda Kıbrıs ile bizim doğrudan bir belediye ile de irtibatlı olmamızın çok ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum. Bilgi alışverişi, inovasyon ve proje bazlı işbirliği noktasında olsun ciddi birliktelikleri sağlayabileceğimizi düşünüyorum” dedi.



"KKTC ile Her türlü proje ve işbirliğine açığız”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Aslında biz KKTC’yi anavatandan da ayırmıyoruz. Orası da bizim bir vatan toprağımız ve oradaki yönetimlerde bizim zaten doğrudan kardeşimiz. Herhangi bir kardeş belediye veya yönetim ilişkisi olmadan da biz rahatlıkla bütün süreçlerde oradaki bütün belediyelerimizle işbirliğine hazırız. Bizim katkı sunabileceğimiz ne varsa, sizinle birlikte yürütebileceğimiz hangi süreçler varsa bu noktalarda elimizden ne geliyorsa biz her zaman hazırız. İnşallah bundan sonra farklı işbirliklerini birlikte yürütürüz” şeklinde konuştu.

Ziyaret hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

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