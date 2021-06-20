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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Aksoy, “Okulumda KANpanya Var” etkinliğine katıldı

İHA

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen "Okulumda KANpanya Var" adlı etkinliğe katıldı.

Rektör Aksoy, “Okulumda KANpanya Var” etkinliğine katıldı

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen “Okulumda KANpanya Var” adlı etkinliğe katıldı.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay’ın ortaklaşa yürüttüğü “Okulumda KANpanya Var” adlı program, Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi. Programa Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. İlhan Çiftci ile Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan Tekkalan, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, veliler ve öğrenciler katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın seslendirdiği marşların ardından program, Uluslararası Mevlana İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Faruk’un Kur’anı Kerim tilaveti ile devam etti.

“Hedef, kan bağışında farkındalık oluşturmak”
Kızılay Konya Kan Bağışı Merkezi Kampanya Koordinatörü Özlem Arslan Kuru, “Okulumda KANpanya Var Projesi, Konya İnsan Mektebi çatısı altında devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır süren kampanya ile çocuklarda ve velilerde kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yarının bağışçılarını da kazanmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarla birçok kişiyle iletişime geçiyoruz. Velilerin yoğun bir şekilde katıldığını görüyoruz. Şenlik havasında devam ediyor” şeklinde konuştu.
Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sami Doğru da konuşmasında “Okulumda KANpanya Var” etkinliğine destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da, “Hedefimiz, hayat kurtarmanın en kestirme yolu olan kan bağışını, velilerle birlikte toplumda farkındalık oluşturmak suretiyle artırmak. Her yıl tekrar eden kampanyalarla kan bağışını alışkanlık haline getirmek. Hemen hemen her gün bir okulda kan bağışı kampanyası düzenleniyor. Kan bağışları artık şenlik havasında gerçekleştiriliyor. Emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Siyeri bilgi yarışmasının ödülleri verildi
Programda daha sonra velilere yönelik düzenlenen Siyeri Nebi bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülünü, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan Tekkalan ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar takdim etti. Öğrencilerin hazırladığı sergiyi gezerek hazırlanan projeler hakkında bilgi alan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Kampanyaya kan bağışı yaparak destek veren velilerimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Kızılay’a teşekkür ediyorum. Toplumsal farkındalık oluşturmak adına bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi son derece önemli. Bizler de Selçuk Üniversitesi olarak bu tarz etkinlikleri destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte Üniversitemiz bünyesinde Kızılay Kan Merkezi aktif bir şekilde çalışmalarına başlayacak” ifadelerini kullandı.

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