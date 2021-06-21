Konya OSB’de 3 günde 3 bin 705 çalışan aşılandı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve beraberlerindeki heyet Konya OSB’de kurulan Aşı Uygulama Merkezi’nde bilgi alarak, sağlık çalışanları ve aşılarını yaptıranlara teşekkür etti

Konya Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışanların yerinde aşılanması için kurulan merkezde aşı çalışmaları devam ediyor. OSB’de başlatılan aşı uygulaması kapsamında 3 günde 3 bin 705 çalışan aşılarını yaptırdı.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve beraberlerindeki heyet Konya OSB’de kurulan Aşı Uygulama Merkezi’nde çalışmalarla ilgili bilgi alarak hem sağlık çalışanlarına hem de aşılarını yaptıran sanayi çalışanlarına aşılamaya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan KSO ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi Aşı Uygulama Merkezi’nde aşılama sürecinin devam ettiğini söyledi. Kütükcü, “Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü OSB’mizde başlattığımız yerinde aşı uygulaması kapsamında 3 günde 3 bin 705 çalışanımız aşılarını yaptırdı. Bugün aşılamanın 4. günündeyiz ve inşallah gün sonunda toplam 5 bine yakın çalışanımız aşılanmış olacak. Şu anda pandemi en önemli gündem maddemiz. Hem toplumun bundan hızlı çıkışı hem de iş hayatının aksamadan devam etmesi, pandemi şartlarının hızla ortadan kalkmasına bağlı. Bunun da tek çaresi aşı olmak. Biz de bu noktada, en hızlı şekilde aşılamayı sürdürmek ve tamamlamak üzere çalışıyoruz” dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, pandeminin aşılması noktasında ülke olarak çok iyi bir sınav verildiğini aktardı. Birçok ülkeye göre Türkiye’nin bu noktada daha başarılı olduğunu kaydeden Altunyaldız, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, olağanüstü dönemlerde, test merkezlerinden tedavi merkezlerine, yeni açılan hastanelere kadar millet bilinci ile ne kadar başarılı işlere imza atacağımızı bir kez daha gördük. Bugün de Konya Organize Sanayi Bölgemizdeki Aşı Uygulama Merkezi’ni ziyaret ettik. 4 gündür faaliyetlerini yürüten merkezde, ilk 3 günde 3 binden fazla çalışan aşılandı. Ayrıca Büsan Organize Sanayi Bölgesi ve 1. Organize Sanayi Bölgemizde de yeni aşı merkezleri kuruldu. Bu çerçevede aşılamamızı hızlı bir şekilde tamamlayarak, hiç ara vermeden pandemi ile olan mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm çalışanlarımızın hiç tereddüt etmeden, hızlı bir şekilde aşı randevularını alarak, aşılamalarını yaptırmalarını istiyoruz. Ülkemizin pandemi ile mücadelesinde bireysel olarak herkesin üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Aşı sayısı arttıkça, bulaşı düşecek. Vaka sayıları ve ölüm sayıları düşüyor. Normalleşmenin hızlı bir şekilde gelişeceğine inanıyoruz. Burada aşı merkezini kuran Konya Organize Sanayi Bölgemizin tüm yöneticilerine ve aşı olmaya gelen çalışanlarımıza, üreticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Altunyaldız ayrıca, Konya’nın pandemi döneminde gösterdiği başarıya da değinerek, “Konya’mızdaki tüm üreticilere, ihracatçılara ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Pandemiye rağmen, tüm ihracatçılarımız üretimi hiçbir zaman durdurmadı. Canlarını dişlerine takarak çalışmalarını sürdürdü. Ülkemiz pandemiye rağmen büyümeyi başardı. İlk çeyrekte yüzde 7 büyüdük. İhracatımız tüm zamanların üst düzey yükselişini gerçekleştirdi. Konya’mız Türkiye ortalamasının üzerinde hem büyümeye katkı verdi hem ihracatını artırdı. Konya’daki tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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