Kırmızı kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada

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Yasin URAL/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir apartmanın kapısını tornavidayla açıp içeri giren kişi, koridordaki bisikleti alıp kaçtı. O anlar da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, 25 Haziran'da saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Hızırbey Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Üzerinde kırmızı kapüşonlu yağmurluk bulunan kişi, apartmanın kapısını tornavidayla zorla açıp içeri girdi. Şüpheli, burada oturan Ejder Bozdağ'ın bisikletini, apartmanın koridorundan alıp uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı, Bozdağ durumu polise bildirdi. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-06-29 16:43:41



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