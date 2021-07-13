Konya İl Emniyet Müdürü Dinç göreve başladı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Engin Dinç, yeni görevine başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Emniyet Müdürü Engin Dinç Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Emniyet Müdürü Engin Dinç, yeni görev yeri Konya’da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle karşılandı. Tören mangasını selamlayan Dinç, daha sonra kendisini karşılayan mesai arkadaşları ile tanıştı.

Eskişehir gibi güzel bir ilden, Yunus Emre’nin diyarından Şemsi Tebrizi ve Hazreti Mevlana’nın diyarına geldiklerini belirten Emniyet Müdürü Engin Dinç, “Türkiye’nin en büyük, en güzel şehirlerinden bir tanesine emniyet müdürü olarak atanmak bizim için ayrı bir gurur ve onur meselesi. Bu doğrultuda devlet büyüklerimize ayrıca şükranlarımızı arz ediyorum. Bu şerefli göreve bizi layık gördükleri için ben şimdiden hem Konyalı vatandaşlarımıza, hem emniyet teşkilatı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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