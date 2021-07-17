Konya’daki Büyükşen çifti cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’daki Büyükşen çifti cinayetinde 4 kişi tutuklandı

İHA

Konya’daki Büyükşen çifti cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Konya’nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında gözaltına alınan 25 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayet, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında İsmil Mahallesi 62. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çiftin kızları Büşra Büyükşen ile evlerinde oturduğu sırada eve elinde tüfekle yüzü maskeli bir saldırgan girdi. Saldırgan Metin ve eşi Necla Büyükşen’i tüfekle vurularak öldürüldü. Başına dipçikle vurulan Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak kurtuldu.
Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 Temmuz Salı günü İsmil Mahallesi'nde belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi ve 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve eşinin babası Muammer Büyükdoğrucan ile Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken gece saatlerinde 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından şüpheli sayısı 25'e yükseldi.

Yanlış adrese girmişler iddiası
Soruşturma kapsamında, gece yarısı İl Jandarma Komutanlığındaki 25 şüpheli arasında bulunan Abdullah B. ve Esra T. Konya Adliyesine sevk edildi. Abdullah B. ve Esra T'nin azmettirici oldukları iddia edilirken, şüphelilerin azmettirdiği ve firari olduğu öne sürülen cinayet zanlılarının yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edildi. Öte yandan, sabaha karşı şüphelilere yardım ettiği iddia edilen Zeki O. ve Mustafa O. da sabaha karşı adliyeye sevk edildi.

4 kişi tutuklandı
Şüpheliler Abdullah B., Esra T., Zeki O. ve Mustafa O. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararı, jandarmadaki 20 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili kiralık katil olduğu iddia edilen 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Osman Büyükşen'den "Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir" paylaşımı
Şüphelilerin cezaevine gönderilmesinin ardından Büyükşen çiftinin doktor olan oğlu Osman Büyükşen, jandarma personeline ve yakınlarına sarıldı. Osman Büyükşen sosyal medya hesabından, "Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur" paylaşımı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip ...
Konya’ya 130 milyon TL’lik dev yatırım
YEREL HABERLER Konya’ya 130 milyon TL’lik dev yatırım
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Konyaspor 100. yıl formalarını tanıttı
YEREL HABERLER Konyaspor 100. yıl formalarını tanıttı
Konya'da bayram öncesi otogarda sakinlik
YEREL HABERLER Konya'da bayram öncesi otogarda sakinlik
Selçuklu Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER Selçuklu Kurban Bayramına hazır
Konya Büyükşehir Belediyesi çocukların hayallerini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi çocukların hayallerini ...
Meram Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır
YEREL HABERLER Meram Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır
Başkan Karabacak: “Bayram günleri kaynaşmak için önemli birer fırsat”
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “Bayram günleri kaynaşmak için ...
Başkan Kılca muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılca muhtarlarla bir araya geldi
'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü´ne gelmeyebilir'
YEREL HABERLER 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü´ne ...
Konya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Konya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması
YEREL HABERLER Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ...
Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger’de ilk galibiyetini aldı
YEREL HABERLER 20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger’de ilk ...
Akşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk
Konyalı esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Konyalı esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Meram’da 15 Temmuz Destanı’nın gazete manşetleri sergilendi
YEREL HABERLER Meram’da 15 Temmuz Destanı’nın gazete manşetleri ...
Konya’da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi
YEREL HABERLER Konya’da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla ...
Yavru flamingo ölülerini görünce gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Yavru flamingo ölülerini görünce gözyaşlarını ...
Yaz aylarında ishal çocuklarda ciddi sorunlara neden olabiliyor
YEREL HABERLER Yaz aylarında ishal çocuklarda ciddi sorunlara neden ...
Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı