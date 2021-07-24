Başkan Kavuş: “Basın, milletimizin sesi ve kulağıdır”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Basının toplumlar için önemine değinen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Basın, toplumun doğru ve gerçek bilgiye ulaşmasını sağlayan temel unsurlardan biridir. Görevi halkın doğru bilgi ve haber almasını sağlamak olan yerel ve ulusal basın, bu önemli misyonu gerçekleştirmek için zaman ve mekân ayrımı gözetmeden, büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Milletimizin sesi ve kulağı olmasının yanında bilgiye doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılması bağlamında basının önemi yadsınamaz bir gerçektir” dedi.

Başkan Kavuş, basın sansürünün kaldırılışının 113. yıldönümünde basın çalışanlarının gününü kutlayarak, “Hayatlarını kaybeden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diler, basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, başta Konya basını olmak üzere tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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