Karatay Belediyesi’nden yeni toplu konut hamlesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesi’nden yeni toplu konut hamlesi

İHA

Karatay Belediyesi’nden yeni toplu konut hamlesi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve toplu konut hamlelerinin 41’incisi olan 252 konutluk 'Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Karakulak Mahallesi’nde inşasına başlanan toplu konut projesi, toplamda 27 bin 53 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında hayata geçecek. Projede 135 metrekarelik 100 adet 3+1 ve 100 ile 85 metrekarelik 54 adet daire bulunacak. Kentsel dönüşüm seferberliğine yeni bir proje daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, asıl amaçlarının gönüllere hoş bir seda ile dokunarak şehrin tamamına köprü kurmak olduğunu belirtti.

"Her projemiz Karatay’ın geleceğine atılan bir imzadır"
Başkan Hasan Kılca, Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatifi içerisinde 20 bin m2’lik yeşil alanın yer alacağını dile getirerek, “Tek amacımız; gönüller fethetmek, yüreklerde hoş bir seda, tatlı bir hatıra bırakmak. Bu sebeple şehrimizi imar ederken önceliğimiz gönüllere dokunmak, gönüllerden şehrimizin tamamına köprüler kurmaktır. Karatay için geliştirdiğimiz her proje de ilçemiz için yeniliklerin kapısı, Karatay’ın geleceğine atılan imzadır. Bu bağlamda belediyemiz öncülüğünde kurulan ve yaklaşık 3 ay önce kuraları çekerek hak sahiplerini pandemi dolayısıyla dijital platformlardan canlı yayınla belirlediğimiz Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temel atma sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Karakulak Mahallesi, Büyükkumköprü Caddesi ve Sarıcami Sokak kesişimi ile Balçelebi Caddesi ve Tinat Sokak kesişimindeki iki farklı ada ve parselden oluşan projemiz toplam 27 bin 53 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında inşa edilecek. Projemizde 135 metrekarelik 100 adet 3+1 ve 100 ile 85 metrekarelik 54 daire bulunacak” dedi.
Karakulak Mahallesi’nde yükselecek olan toplu konut hamlesi ile Karatay’ın prestij ivmesinin artacağını ifade eden Kılca, konuşmasının devamında ise şunları söyledi: “Bu projeyi bir yapı projesi olarak değil, bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Karakulak Mahallemizde hayata geçen 252 konutluk Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi içerisinde yer alan konutlarımızı toplamda 20 bin metrekarelik yeşil alanla çevreliyoruz. Çocuk oyun parkları ve dinlenme alanları, yürüyüş yolları, yeraltı otoparkıyla vatandaşlarımızın çok daha konforlu, mutlu ve huzurlu bir yaşam alanlarına kavuşmasına imkân sunuyoruz. Yine bu projemizle düzenli ve güvenli yapılaşmayı hızlandırmayı, özel girişimleri özendirmenin yanı sıra burada ikamet edecek hemşerilerimize modern bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Bölgeyi çok daha geniş kapsamlı bir dönüşümün merkezi haline de getirecek bu ve daha birçok projemizle amacımız; şehrimizi ve ülkemizi bugünden başlayarak müreffeh yarınlara en iyi şekilde hazırlamaktır” şeklinde konuştu.
Karatay’ın geleceğe hızlı ve emin adımlarla ilerlediğini ifade eden AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de Karatay Belediyesi'nin birçok alandaki yatırımlarıyla öncülük yaptığı gibi konut hamleleriyle de güzel yatırımlara imza attığını ifade etti.
Konya belediyelerinin yaptığı hizmetlerin saymakla bitirilemeyeceğini ifade eden AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ortagedik ise temeli atılan toplu konutun Karatay Belediyesi’nin 41’inci projesi olmasının vatandaşların Karatay Belediyesi’ne duyduğu güvenin göstergesi olduğunu belirtti.
Kentsel dönüşüm projeleri ve yapılan diğer hizmetler ile Karatay’ı modern seviyelere ulaştıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür eden MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan da Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi’nin 41. toplu konut hamlesi olan Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli, dualar eşliğinde atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Büyükşehir’in bisiklet uygulamaları dünyaya anlatılıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’in bisiklet uygulamaları dünyaya ...
Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor
YEREL HABERLER Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor
Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
Konya’daki bu meslek lisesi, Türkiye’de parmakla gösteriliyor
YEREL HABERLER Konya’daki bu meslek lisesi, Türkiye’de parmakla ...
Meram’da Köyceğiz Caddesi yenilendi
YEREL HABERLER Meram’da Köyceğiz Caddesi yenilendi
Konya Şehir Tiyatrosu “Misafir” oyunuyla sezonu açtı
YEREL HABERLER Konya Şehir Tiyatrosu “Misafir” oyunuyla sezonu açtı
Buğday rekoltesinde büyük düşüş Konya Ovasında sulak alanlardaki ekimlerde 30 civarı kurak alanlarda ise yüzde 51 oranında düşüş yaşanıyor Nisan ve Mayıs'ta beklenen yağışların olmaması sonucu Konya’nın birçok yerinde biçerdöverlerin araziye girme şansı olmazken, bu alanlar koyunlara yem olarak otlatıldı
YEREL HABERLER Buğday rekoltesinde büyük düşüş Konya Ovasında sulak ...
'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında
YEREL HABERLER 'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi ...
SÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden 286 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER SÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden 286 öğrenci ...
Meram Zabıta’dan düğün salonlarına gürültü uyarısı
YEREL HABERLER Meram Zabıta’dan düğün salonlarına gürültü uyarısı
YKS'de AYT eşit ağırlık Türkiye birincisi olan Melike başarısının sırrını anlattı
YEREL HABERLER YKS'de AYT eşit ağırlık Türkiye birincisi olan Melike ...
Yurt İşverenleri Sendikası'ndan üniversitelerde yüz yüze eğitim için aşı çağrısı
YEREL HABERLER Yurt İşverenleri Sendikası'ndan üniversitelerde yüz ...
AYT birincisi Melike: Bu başarıyı tek başıma elde etmedim
YEREL HABERLER AYT birincisi Melike: Bu başarıyı tek başıma elde ...
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ...
Beş kardeşler anıt ağacı görenlerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Beş kardeşler anıt ağacı görenlerin ilgisini çekiyor
Selektör makinesinden düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Selektör makinesinden düşerek yaralandı
Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti
Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü
YEREL HABERLER Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı ...
Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 'Canını sıkanları öldürttüm' demiş
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine ...
Kulu’da 'Yurtdışı Vatandaşlar Festivali’ düzenlendi
YEREL HABERLER Kulu’da 'Yurtdışı Vatandaşlar Festivali’ düzenlendi
Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: "Bana 100 bin lira teklif ettiler, ben reddettim"
YEREL HABERLER Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: "Bana 100 bin lira ...
Konya’da üretilen havuçlar dünya pazarlarına gönderiliyor
YEREL HABERLER Konya’da üretilen havuçlar dünya pazarlarına ...
Konya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
Başkan Akkaya’dan başarılı sporcuya hediye
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan başarılı sporcuya hediye