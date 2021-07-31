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Konya’daki aile katliamıyla ilgili ortak açıklama Açıklamada, şüphelinin yakalanması için tüm imkanların seferber edildiği, cinayeti etnik bir çatışma gibi sunanların amacının provokasyon olduğu belirtildi

İHA

Konya’daki aile katliamıyla ilgili ortak açıklama Açıklamada, şüphelinin yakalanması için tüm imkanların seferber edildiği, cinayeti etnik bir çatışma gibi sunanların amacının provokasyon olduğu belirtildi

Konya’da 7 kişinin katledildiği silahlı saldırı ile ilgili siyasi partiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve STK temsilcilerinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için tüm imkanların seferber edildiği, cinayeti etnik bir çatışma gibi sunanların amacının provokasyon olduğu belirtildi.
Dün gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından araştırmalar çok yönlü devam ederken, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), İYİ Parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Mevlana Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını katılımcılar adına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta yaptı. Elim ve herkesin vicdanını sızlatan olayla ilgili Konyalılar olarak bir basın açıklaması yapmak üzere bir arada olduklarını ifade eden Usta, Konya’yı temsil eden hem siyasi partilerden hem de sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar olduğunu ifade etti.

Usta açıklamada şunları kaydetti:
“Konya’nın merkez Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde yedi vatandaşımızın uğradığı silahlı saldın sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yapılıyor olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli tüm işlemler başlatılmıştır.
Dün meydana elim hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin yakalanması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler sürmektedir. Söz konusu işlenen cinayeti etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provokatif amaçlan ve açıklamaları olanlar ülkede kapsamlı bir iç karışıklık çıkarma heveslisidirler. İnsanların acıları üzerinden siyaset yapanların, Türkiye’nin kardeşliğini hedef alanların amacı ülkede nefret söylemi üretmektir. Olay tüm detaylarıyla bir etnik çatışma değilken bunu TürkKürt çatışması olarak gösteren odaklar kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır. Bu topraklar üzerindeki kardeşlik sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Acılar üzerinden provokasyon üretenlerin hesaplan hep boşa çıkacaktır. Irkçı nefret söylemleri üretmeye çalışanların yaptıkları büyük bir sorumsuzluktur. Konya’mızın, Türkiye’mizin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışanlar hedeflerine asla ulaşamazlar ve buna kimsenin gücü yetmez. Allah birlik, beraberlik ve kardeşliğimize zeval getirmesin. Kaybettiğimiz 7 cana bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, olayın aydınlatılması için çalışan yetkililerimize kolaylıklar diliyorum. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Ailemizin acısı hepimizin, tüm Konya’mızın ve Türkiye’mizin acısıdır. Ailemizin yanındayız.”

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