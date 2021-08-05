YARALININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Konya'nın Kulu ilçesinde refüje çarpıp devrilen TIR'da yaralanan kişinin Şemdin Bağdur (16) olduğu belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ
2021-08-05 12:45:58
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