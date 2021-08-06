İşitme Engelliler Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonasına Konya’da hazırlandı

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük ErkekKadın Judo Milli Takımı kampı Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Konya’da gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük ErkekKadın Judo Milli Takım kampı sona erdi. 26 Temmuz'da başlayan ve 6 Ağustos'ta sona eren kampa; 3 antrenör, 14 erkek, 8 bayan sporcu, masör ve tercüman olmak üzere toplam 27 kişi katılırken; Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına erkeklerde Yusuf Çelik, kadınlarda Esma Gökülü de kampta yer aldı. Kampta hazırlıklarını tamamlayan sporcular, 28 Ekim'de Fransa'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası’na katılacak.

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