Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Yeşilbeyazlı ekip cumartesi günü sahasında oynayacağı Altay maçı için teknik direktör İlhan Palut yönemitinde, Kayacık Tesisleri'nde antrenmanını gerçekleştirdi. Topla ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kala maçla sona erdi. Antrenmanda milli takımlardan dönen oyuncular Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, İbrahim Sehic ile Amir Hadziahmetovic´in yanı sıra yeni transfer Ahmed Hassan takımla birlikte, Sokol Cikalleshi, Zymer Bytyqi ve Endri Çekici de takımdan ayrı çalıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detay
Çift kale maçtan detayDHA-Spor Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-09-09 16:39:26
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