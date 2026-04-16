Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda B.S., N.B., Ö.K. ve K.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, B.S., N.B. ve K.T. tutuklandı.

