        Konya'da eşini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

        Konya'da 17 yıllık eşini bıçakla öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan kadına 15 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Son sözleri sorulan sanık Şerife Çeliktaş, "Ben böyle olmasını istemezdim. Çocuğumu korumak zorundaydım. Maktulün sevdiklerime bir zarar vermesini istemedim." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti başkanı sanık Çeliktaş'a "eşi karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 15 yıla düşürdü.

        Şerife Çeliktaş (35), 23 Şubat 2025'te merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde tartıştığı eşi Ömer Çeliktaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Uzmanlardan çocukların duygu değişimlerini göz ardı etmeyin uyarısı
        Uzmanlardan çocukların duygu değişimlerini göz ardı etmeyin uyarısı
        Konya'da Yeşilay tarafından 23 Nisan'da "Sağlık İçin Pedalla" etkinliği yap...
        Konya'da Yeşilay tarafından 23 Nisan'da "Sağlık İçin Pedalla" etkinliği yap...
        Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren kadına 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indir...
        Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren kadına 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indir...
        Suğla Gölü'nde kaçak avcılığa geçit yok: 800 metrelik ağ imha edildi
        Suğla Gölü'nde kaçak avcılığa geçit yok: 800 metrelik ağ imha edildi
        Ereğli'de bıçakla yaralama
        Ereğli'de bıçakla yaralama
        Konya'da iç çamaşırı ve montuna uyuşturucu saklayan kadın şüpheli tutukland...
        Konya'da iç çamaşırı ve montuna uyuşturucu saklayan kadın şüpheli tutukland...