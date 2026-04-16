Konya'da Yeşilay tarafından 23 Nisan'da "Sağlık İçin Pedalla" etkinliği yapılacak

Yeşilay Konya Şubesi tarafından 23 Nisan'da "Sağlık İçin Pedalla" etkinliği gerçekleştirileceği belirtildi.



Yeşilay Konya Şube Başkanı yağmur Küçükbezirci, yaptığı yazılı açıklamada, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğin her yaştan vatandaşa açık olduğunu belirtti.





Toplumun farklı kesimlerini bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini aktaran Küçükbezirci, şunları kaydetti:



"Konya’nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti seçilmesi de bu süreçte önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve sağlıklı yaşam vurgusunu öne çıkarmak amacıyla, Gençlik Komisyonu öncülüğünde etkinliği gerçekleştireceğiz. Tüm Konyalı hemşerilerimizi, şehirdeki bisiklet gruplarını ve bisiklete gönül veren herkesi, bisikletleri ve çocuklarıyla etkinliğimize davet ediyoruz."



Yeşilay Konya Şubesi önünden başlayacak 5,8 kilometrelik parkur, Kültürpark'ta sona erecek.







