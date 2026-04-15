Konya'da iç çamaşırı ve montuna uyuşturucu saklayan kadın şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.



Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada iç çamaşırı ve montunun astar kısmına gizlenmiş vaziyette çeşitli ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.E, H.B.Ü. ve R.N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



A.E. ve H.B.Ü adli kontrolle serbest bırakılırken, R.N.A. tutuklandı.

