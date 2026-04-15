        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da öğrencilere "Dezenformasyonla Mücadele ve Güvenli Sosyal Medya Kullanımı" eğitimi verildi

        Konya'da öğrencilere "Dezenformasyonla Mücadele ve Güvenli Sosyal Medya Kullanımı" eğitimi verildi

        İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce lise öğrencilerine "Dezenformasyonla Mücadele ve Güvenli Sosyal Medya Kullanımı" farkındalık eğitimleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Konya'da öğrencilere "Dezenformasyonla Mücadele ve Güvenli Sosyal Medya Kullanımı" eğitimi verildi

        İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce lise öğrencilerine "Dezenformasyonla Mücadele ve Güvenli Sosyal Medya Kullanımı" farkındalık eğitimleri düzenlendi.


        Selçuklu ilçesinde M. Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik, Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, dijitalleşmeyle yanlış bilgi ve yalan haber ve bilgi güvenliği konuları hakkında bilgi verildi.

        İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü H. Rahmi Dalmaç, İletişim Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

        Daha sonra Konya Bölge Müdürlüğü personeli İpek Bozgeyikler tarafından yapılan sunumda, sosyal medyanın tanımı, dijital ayak izi riskleri, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, etik kurallar ve hukuki sorumluluklar gibi konular örnekleriyle ele alındı.

        Konya Bölge Müdürlüğü personeli Kader Topcu ise sunumunda dezenformasyon türleri ve bireysel mücadele yöntemlerine değinerek, dezenformasyonun etkileri, dezenformasyonu tespit edebilmenin ipuçları, kaynağın ve içeriğin incelenmesi, doğruluk kontrolü, tersine görsel arama ve deepfake konularında örnek vererek bilgilendirme yaptı.

        İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü tarafından gençlere ve öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim programlarında, dijital ortamda hızla yayılan bilgi kirliliği ve bilgi düzensizliklerine karşı farkındalık oluşturmak, ve öğrencilerin bilinçli birer medya okuyucusu haline gelmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi

        Benzer Haberler

        Selçuk Üniversitesi, yol bisikletinde Türkiye Şampiyonu oldu
        Selçuk Üniversitesi, yol bisikletinde Türkiye Şampiyonu oldu
        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Başkan Öztürk: "Küresel dalgalanmalara rağmen üretimden ve büyümeden vazgeç...
        Başkan Öztürk: "Küresel dalgalanmalara rağmen üretimden ve büyümeden vazgeç...
        Sürücüsüz minibüs yola çıktı, seyir halindeki araçların arasına daldı Konya...
        Sürücüsüz minibüs yola çıktı, seyir halindeki araçların arasına daldı Konya...
        Konya'da 2 otomobil çarpıştı; 6 yaralı
        Konya'da 2 otomobil çarpıştı; 6 yaralı
        İşitme engelli iki kardeş biyonik kulak ameliyatıyla rahat iletişim kurmaya...
        İşitme engelli iki kardeş biyonik kulak ameliyatıyla rahat iletişim kurmaya...