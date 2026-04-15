Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi. Karakavak Mahallesinde yaşayan Erol Özdemir'in (60) rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Entübe edilen Özdemir, Millet Bahçesine inen hava ambulans ile Konya'ya sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.