        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri İşitme engelli iki kardeş biyonik kulak ameliyatıyla rahat iletişim kurmaya başladı

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Aksaray'da yaşayan doğuştan işitme engelli 9 ve 11 yaşındaki iki kardeş, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı sonrası aldıkları eğitimlerle gün geçtikçe daha iyi iletişim kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Doğuştan işitme engelli Zübeyde (11) ile Mustafa Rezai (9) kardeşler, yaklaşık 6 yıl önce komşularının aracılığıyla Konya'daki hastanenin kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Bahar Çolpan'a ulaştı. Yapılan tetkikler sonucu kardeşlere biyonik kulak ameliyatı yapıldı.

        Duymaya başlayan çocuklar, aldıkları eğitimlerle de çevreleriyle iletişim kurmaya başladı.

        Aile ve yakınları, Zübeyde'nin de çift taraflı duyabilmesi için kontrollerini sürdürüyor.

        - Çift taraflı duyan kardeşin konuşma yetisi daha iyi

        Prof. Dr. Bahar Çolpan, AA muhabirine, yıllar önce muayene ettiği çocuklarda herhangi bir işitme ve konuşma yetisinin olmadığını hatırlattı.

        Kardeşlerin yapılan muayene ve işitme testlerinde implant için uygun olduğunu tespit ettiklerini anlatan Çolpan, şöyle konuştu:

        "Mustafa'ya yani küçük kardeşe iki taraflı, ablaya ise tek taraflı olarak implant uyguladık. Mustafa 3, ablası ise 7 yaşındaydı. Şu anda Mustafa 9, Zübeyde 11 yaşında. Gayet iyiler, konuşmaya başladılar, okula gidebiliyorlar. İletişimleri gayet güzel, okuldaki ders başarıları da çok iyi. Mustafa'yı daha erken yaşta yaptığımız için konuşma becerisi ablasına göre daha iyi. Zübeyde'nin de ikinci taraf implantını yaparsak o zaman konuşma yetisi daha da artacak, okul başarısının da daha iyi olacağını düşünüyorum."

        Çolpan, ameliyat sonrası çocuğun uygun eğitimlerle sağlıklı birey gibi konuşup duyabildiğini belirterek, "Daha önce hiç ses duymadıkları için ilk işitmelerinde hırçınlıkları oluyor. O hırçınlıkları geçiyor, daha mutlu bireyler haline geliyorlar. Eğitime başladıklarında ise konuşmaları artıyor. Mustafa ve Zübeyde, Afgan uyruklu ailenin çocukları. İlk duyduklarındaki mutluluğu ifade edemem. Eğitimlerle konuşmalarının arttığını, kendilerini güzel ifade ettiklerini görmek beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Zübeyde'nin diğer kulağından ameliyat olması için tahlillerin yapıldığını aktaran Çolpan, gerekli imkanın bulunması durumunda ameliyatın gerçekleştirileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

