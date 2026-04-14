        Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2026 basın turu yapıldı

        Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2026 basın turu, Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Davetlilere, ilk olarak tatbikatta görev alacak uçak ve helikopterler tanıtıldı.

        Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingin ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahası'nda yapılan tatbikata, ABD, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya'nın askeri unsurları katıldı.

        Diğer ülkelerle çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve işbirliği alanlarını belirlemek üzere yapılan tatbikatta, uçaklar, helikopterler ve kurtarma timleri görev aldı.

        Gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta, yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.

        Gerçeğe yakın harekat ortamında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği düşman bölgesinde mahsur kalan personelin kurtarılmasına yönelik kritik aşamalar başarıyla tamamlandı.

        Tatbikatta Özel Kuvvetler ve Personel Kurtarma Timleri tarafından işaretlenen stratejik hedefler, F-16 savaş uçakları tarafından tam isabetle vuruldu. Hava unsurlarının baskı ateşinin ardından, yaralı personeli tahliye etmek üzere 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan helikopterler bölgeye intikal etti.

        Hava unsurlarının kontrollü iniş yapmasının ardından çevre emniyetini alan personel, yaralı askeri süratle helikoptere taşıdı. Tahliye sırasında düşman unsurlarınca açılan taciz ateşine, taarruz helikopterleri top atışlarıyla karşılık vererek tehdidi bertaraf etti.

        - Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da izledi

        Muharebe arama kurtarma yeteneklerinin sergilendiği operasyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanlarıyla katılımcı ülke heyetleri ile çok sayıda basın mensubu ilgiyle izledi.

        Bayraktaroğlu, yaptığı açıklamada, tatbikatı izlemekten gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Gök vatan, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kudreti, yüksek teknoloji sistemlerimiz ve nitelikli personelimizin azim ve kararlılığıyla her an korunmaktadır. Gök vatandaki bu hakimiyetin ancak sürekli eğitim ve gerçekçi tatbikatlarla sürdürülebilir. Uluslararası Anadolu Ankası-2026 tatbikatı da bu anlayışın sahadaki en somut göstergelerinden biridir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz personel arama kurtarma alanındaki kabiliyetini geliştirmek maksadıyla yapılan bu tatbikatta yakın hava desteği, dinamik hedefleme ve hava saldırısı gibi birçok seçenek icra edilmiştir." diye konuştu.

        - "Başarılı bir şekilde bu tatbikatı icra ettik"

        Bu yıl tatbikata 4 ülkeden 10 tim ile 22 ülkeden gözlemcilerin iştirak ettiğini aktaran Bayraktaroğlu, "Tatbikatta icra ettikleri gösterilerle gökyüzünde gurur kaynağımız olan SOLOTÜRK, bizlere bir kez daha Türk havacısının cesaretini ve disiplinini yakından görme imkanı sağlamıştır. Başarılı bir şekilde bu tatbikatı icra ettik. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Tatbikata, Türkiye'nin 3 F-16, E-7T (HİK) uçağı, Akıncı İHA, Anka-S, CN235 ve T-70 helikopterleri ile jandarma, hava, kara, deniz ve özel kuvvetler komutanlığı unsurları, SAT görev timi, Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timi ile Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli ile katılım sağlarken Azerbaycan 2 SU-25 uçağı ve 3 tim, ABD ise 4 özel timle tatbikatta yer aldı.

        Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, 2009'dan itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarının eğitimiyle bugünün ve gelecekteki muharebe sahasının gerekli kıldığı tecrübe seviyesini arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

