Akşehir'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.



Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin hazırladığı 19 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, TÜBİTAK sergilerinin uzun ve emek isteyen bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu, fuarla öğrencilerin yaratıcılık ve el becerilerinin ortaya konulduğunu söyledi.



Açılışa, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

